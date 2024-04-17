Yapay zekâ, klavyeden sonra mouse'a da geliyor. Logitech, mouse veya klavyeden atadığınız bir tuşla ChatGPT'ye ulaşmayı sağlayan özelliğini duyurdu. Buna ek olarak yapay zekâya özel tuşa sahip bir mouse da satışa çıkardı.

Yapay zekâ, her gün kullandığımız telefon ve bilgisayarlar gibi cihazlara da entegre ediliyor. Ancak sadece cihazlarda değil, aksesuarlarda da yerini alıyorlar. Örneğin Microsoft, yakın zamanda bilgisayarlarının klavyelerine “yapay zekâ tuşu” eklemeye başlamıştı.

Bugün Logitech’in yaptığı bir duyuru ise yalnızca klavyede değil, mouse’larda da yapay zekâyı göreceğimizi ortaya koydu. Dev şirket, Logi AI Prompt Builder ismini verdiği bir özellik tanıttı. Ayrıca ilerleyen zamanlarda yapay zekâya özel tuşa sahip olacak en az bir mouse çıkaracağını da ekledi.

Tek tuşla ChatGPT’ye ulaşmanızı sağlıyor

*Logi AI Prompt Builder böyle çalışıyor.

Option+ Windows ve macOS uygulamasına eklenen Logi AI Prompt Builder aracı, klavyede veya mouse’da özel olarak atadığınız bir tuşu kullanabiliyor ve kolayca ChatGPT modeline ulaşmanızı sağlıyor. Bastığınızda yalnızca sohbet botunu açmıyor aynı zamanda nasıl komutlar vereceğiniz konusunda da öneriler sunuyor.

Kullanıcılar, Logitech markalı mouse’larından bir tuşu yapay zekâ olarak belirleyebilecekler. Paragrafları kısaltma, özet çıkarma, e-posta oluşturma gibi birçok işlevi bu kısayol ile yerine getirmek mümkün olacak. Logi AI Prompt Builder’ın ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtelim. Şimdilik sadece İngilizce dili ve ChatGPT modeli var. Logitech, ileride diğer diller ve sohbet botlarına da destek getireceğini söylüyor.

M750 modelinin yapay zekâ tuşlu versiyonu da duyuruldu

En başta söylediğimiz gibi Logitech, bu özelliğe ek olarak tamamen yapay zekâ için hazırlanan tuşa sahip mouse’lar da satışa sunacak. Bunlardan ilki M750 modelinin yapay zekâ versiyonu olan “Signature AI Edition M750” olacak. Bu modelin ortasında Logi AI Prompt’a direkt ulaşmayı sağlayan tuş yer alıyor. Tabii ki özelliği kullanmak için bu mouse’u almaya gerek yok. Klavyeniz veya mouse’unuzdan herhangi bir tuşu atayabiliyorsunuz.

Signature AI Edition M750, ABD ve Birleşik Krallık’ta satışa sunuldu. Fiyatı ise 49,99 dolar olarak açıklandı. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili bir bilgi yok.