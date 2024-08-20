Valve, Counter-Strike 2'de yeni nesil klavyelerin gecikme düşüren özelliklerini yasakladığını duyurdu. Razer Snap Tap gibi teknolojiler, artık Counter-Strike 2'de kullanılamayacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Valve, dünyaca ünlü oyunu Counter-Strike 2 ile ilgili bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, kelimenin tam anlamıyla bazı oyuncu klavyelerine ambargo uyguluyor.

Bazı yeni nesil oyuncu klavyelerinde gecikmeyi engelleyecek özellikler bulunuyor. Mesela Razer, "Snap Tap" isimli bir yazılım güncellemesi ile klavyedeki gecikmeyi minimal seviyeye düşürüyor, bu da oyunculara avantaj sağlıyor. İşte Counter-Strike 2 için yayımlanan güncelleme, tam olarak bu tür teknolojilere odaklıyor.

Valve, Counter-Strike 2'de Snap Tap kullanımını yasakladı

Valve tarafından yapılan resmî açıklamada, artık Snap Tap gibi teknolojilerin kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi. Şirket, bu tür teknolojilere sahip klavyelerin kullanılabileceğini ancak bu özelliklerin devre dışı bırakılması gerektiğini ifade etti. Şirket, Snap Tap kullanan oyuncuların resmî karşılaşmalardan atılacağını ifade etti. Ancak Vac Ban ile ilgili herhangi bir şey söylenmedi.

Bu arada; Valve'ın Counter-Strike 2 için nasıl bir yazılım tasarladığı, Snap Tap benzeri teknolojileri nasıl tespit edip engelleyeceği şimdilik belli değil. Öte yandan; Razer ve diğer teknoloji şirketlerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini de söyleyelim.