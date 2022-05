LoL Şampiyonlarından Kha’Zİx’in En İyi Rünleri

League of Legends bildiğiniz üzere birçok farklı role sahip bir oyun. Her rolün kendine has bir görevi ve karşısında zayıf olduğu roller mevcut. Oyun içerisindeki suikastçi rolü ise sahip olduğu yüksek anlık hasar ve hareketlilik ile yetenek gücü taşıyıcısı, saldırı gücü taşıyıcısı gibi kritik rollerdeki karakterleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kha’Zix ise bu suikastçilik görevini layıkıyla yerine getiren bir karakter.

League of Legends (LoL) evrenindeki hiçlik karakterlerinden bir tanesi olan Kha’Zix, suikastçiliği aile mesleği olarak kullanan bir karakter. Oyundaki genel olarak birçok oyuncunun muazzam derecede sinirini bozma potansiyeline sahip olan Kha’Zix kesinlikle güçlü ve sahip olduğu bu gücü oldukça güzel yansıtıyor. Suikastçi olduğu için kırılganlık gibi zayıflıkları da beraberinde getiriyor. Bu durum genel olarak tüm suikastçileri kapsadığı için Kha’Zix’de istisna değil tabii ki. Fakat işin özü oyunu dikkatli oynamada ve takım oyununu iyi yapabilmekte yatıyor. Yine de siz tek dolaşan birilerini görürseniz gerçekten çekirge gibi üstüne atlamaya çalışın. Sonuçta karakterin güçlü yanı burda yatıyor. Şimdi Kha’Zix'i tanıyıp sahip olduğu en iyi rünlere yakından bakabiliriz. LoL şampiyonu Kha’Zix’i tanıyalım: Kha’Zix’in hiçlikten gelen bir karakter olduğunu söylemiştik. Hiçlik LoL evreninde amacı belli olan fakat hakkında çok birşey bilmediğimiz bir yer. Öyle ki genel olarak bildiğimiz şey tüm yaşamı yok etmek istedikleri. Kha’Zix ise bu görevi sinir bozucu derecede iyi yapabiliyor. Özellikle haritada tek başına dolaşan karakterler karşı güç elde eden Kha’Zix kesinlikle sizi takım oyunu oynamaya zorlayacak. Birebir savaşlarda güçlü olsa da, Kha’Zix’in en büyük silahı sürpriz faktöründen geliyor. Görünmez olması, sıçraması gibi özellikleri sayesinde çok hızlı bir şekilde hasarını vurup, düşmanını öldürüp olay mahallini terk edebiliyor. İşini yeterince iyi bilen bir Kha’Zix oyuncusu toplu halde dolaşan düşmanları da öldürebilse de, bu oldukça zor bir durum ve uzun süren savaşlar Kha’Zix için pek iyi sonuçlanmıyor. Peki hiçliğin suikastçisi Kha’Zix için hangi rünler vadideki savaşında kendisine yardımcı olur? Bu sorunun cevabını ise yazımızda verdik. Kha’Zix’in en iyi rünleri İlk Vuruş Sihirli Pabuçlar Geleceğin Pazarı Kozmik Sezgi Ani Darbe Hazine Avcısı Kara Hasat Gözyuvarı Koleksiyonu Mutlak Odak Yaklaşan Fırtına Zafer Son Darbe Efsane: Sıvışma Son Direniş Savaş’a güçlü bir şekilde girminizi sağlayan: İlk Vuruş Şampiyonlarla çatışmaya girdikten sonraki 0.25 saniye içinde rakip şampiyonlara isabet ettirdiğin saldırılar veya yetenekler 5 altın kazandırır ve 3 saniyeliğine İlk Vuruş etkisi sağlar. Bu etki şampiyonlara fazladan %10 hasar vermeni ve verdiğin ilave hasarın %100 (menzilli şampiyonlar için %70) kadarına eşdeğer miktarda altın kazanmanı sağlar. Bekleme Süresi: 25-15 Ayakkabı almaktan hoşlanmayanlar için: Sihirli Pabuçlar 12. dakikada bedava Kısmen Sihirli Pabuçlar kazanırsın ama bu andan önce çizme alamazsın. Alt ettiğin her şampiyon başına çizmeleri 45 saniye daha erken elde edersin. Kısmen Sihirli Pabuçlar, fazladan 10 Hareket Hızı sağlar. Sihirdar Vadisinde biraz borsa yapmak için: Geleceğin Pazarı Eşya almak için borca gidebilirsin. Alabileceğin borç miktarı zaman içinde artar. Borç bedeli: 50 altın

Borç sınırı: 150 +5 / dakika (Borç 2. dakikadan önce kullanılamaz)

Sihirdar eşyalarını daha hızlı kullanmak için: Kozmik Sezgi +18 Sihirdar Büyüsü Hızı

+10 Eşya Hızı Gizli oynamayı sevenler için: Ani Darbe Gizli halden çıktıktan ya da atılma, atlama, sıçrama, ışınlanma kullandıktan sonra bir şampiyona herhangi bir hasar vermek 5 saniyeliğine 7 Zırh Deşme ve 6 Büyü Nüfuzu kazandırır. Bekleme Süresi: 4 saniye Gözünü para bürüyenler için: Hazine Avcısı Bir dahaki sefere Kelle Avcısı yükü elde ettiğinde fazladan 70 altın kazanırsın. Her Kelle Avcısı yükü başına edinilen altın 20 artar. En fazla 150 altın olabilir. Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt alt edişinde kazanılır. Uzun vadede yüksek hasar vurmayı sevenler için: Kara Hasat Canı %50 değerinin altındaki şampiyonlara hasar vermek değişken hasar uygular ve hedefin ruhunu hasat ederek Kara Hasat hasarını kalıcı olarak 5 arttırır. Kara Hasat hasarı: 20 ila 60 (seviyeye bağlı) (ruh başına +5 Hasar) (+0.25 İlave Saldırı Gücü) (+0.15 Yetenek Gücü)

Bekleme Süresi: 45 saniye (Alt etmelerin ardından sıfırlanarak 1.5 saniye olur). Düşman öldürerek güçlenmek: Gözyuvarı Koleksiyonu Şampiyonları alt ettiğinde gözyuvarı toplarsın. Toplanan her gözyuvarı başına Değişken Saldırı Gücü veya 2 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. 10 gözyuvarı toplayarak koleksiyonu tamamladığında fazladan Değişken 6 Saldırı Gücü veya 10 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. Şampiyon alt etme başına 1 gözyuvarı toplarsın. Yüksek canda daha güçlü olmak: Mutlak Odak Canın %70 değerinin üzerindeyken seviyeye bağlı olarak Değişken olarak en fazla 19 Saldırı Gücü veya 30 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. Oyun ilerledikçe stat artışı kazanmak: Yaklaşan Fırtına Her 10 dakikada bir Yetenek Gücü veya Saldırı Gücü kazanırsın (Değişken): 10 dakika: +8 Yetenek Gücü veya 5 Saldırı Gücü

20 dakika: +24 Yetenek Gücü veya 14 Saldırı Gücü

30 dakika: +48 Yetenek Gücü veya 29 Saldırı Gücü

40 dakika: +80 Yetenek Gücü veya 48 Saldırı Gücü

50 dakika: +120 Yetenek Gücü veya 72 Saldırı Gücü

60 dakika: +168 Yetenek Gücü veya 101 Saldırı Gücü Savaş sonrası ufak bir kutlama için: Zafer Alt etmeler eksik canının %12 kadarını yeniler ve fazladan 20 altın sağlar. Düşük canlı rakiplere karşı avantaj kazanmak için: Son Darbe Canı %40 miktarının altındaki şampiyonlara %8 daha fazla hasar verirsin. Daha defansif bir oyun için: Efsane: Sıvışma %5 Sıvışma ve Efsane yükü başına fazladan %2.5 Sıvışma daha kazanırsın (en fazla 10 yük). Her şampiyon alt etme, destansı ve büyük canavar kesme ve minyon biçme, efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar. Son bir gayretle savaşa devam etmek: Son Direniş %60 can miktarının altındayken şampiyonlara %5 ila %11 fazladan hasar verirsin. En yüksek hasar, %30 can miktarındayken verilir. İLGİLİ HABER LoL Rünleri Ne İşe Yarar? En Popüler 20 Rün ve Özellikleri LoL’de Kha’Zix’in yetenekleri nelerdir? Pasif / Görünmez Tehdit

Q / Korkularından Beslen

W / Hiçlik Dikenleri

E / Çullan

R / Hiçlik Saldırısı Pasif / Görünmez Tehdit Takım arkadaşlarından ayrı düşen yakın rakipleri işaretler. Kha’Zix’in yetenekleri, ayrı düşmüş hedeflerle özel etkileşimler ortaya çıkar. Kha’Zix rakip takım tarafından görülmediğinde Görünmez Tehdit oluşturur; bir rakip şampiyona yaptığı ilk normal saldırısı ilave büyü hasarı verir ve hedefini birkaç saniyeliğine yavaşlatır. Q / Korkularından Beslen Hedefe fiziksel hasar verir. Bu hasar, takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı artar. Kha’Zix Biçen Pençe Geliştirmeyi seçerse takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı bekleme süresinin bir kısmını geri kazanır. Kha’Zix ayrıca normal saldırılarında ve korkularından Beslen’de ek menzil elde eder. W / Hiçlik Dikenleri Kha’Zix patlayarak isabet alan rakiplerin fiziksel hasar almalarına yol açan dikenler atar. Patlamanın menzili içindeyse Kha’Zix de iyileşir. Diken Dizisi Geliştirmeyi seçerse, Hiçlik Dikenleri koni biçiminde bir alana üç diken atar, isabet ettikleri rakipleri yavaşlatır ve rakip şampiyonları 2 saniyeliğine görünür kılar. Takım arkadaşlarından ayrı düşmüş rakipler fazladan yavaşlar. E / Çullan Kha’Zix bir alana zıplayarak indiği bölgeye fiziksel hasar verir. Kanat Geliştirmeyi seçerse, Çullan’ın menzili 200 birim artar ve şampiyon katlettiğinde ya da asist yaptığında bekleme süresi sıfırlanır. R / Hiçlik Saldırısı Her yetenek seviyesi, Kha’Zix’in yeteneklerinden birini geliştirerek o yeteneğe ek bir özel etki kazandırmasını sağlar. Etkinleştirildiğinde, Kha’Zix görünmez hale gelerek Görünmez Tehdit’i tetikler ve hareket hızında artış elde eder. Kha’Zix, Aktif Gizlenme Geliştir’i seçerse Hiçlik Saldırısı’nın görünmezlik süresi artar ve yetenek bir kullanım daha kazanır. İLGİLİ HABER LoL Şampiyonlarından Khazix’in CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

