Lol’de Khazix CT, Yetenekler, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends (LoL) evreninde hiçlik bölgesinin tehlikeli yaratıklarından bir tanesi olan Kha’Zix tek başına dolaşan rakiplerin korkulu rüyası olmaya geliyor.

Orman koridorunda suikastçi rolünü en iyi benimseyen karakterlerden biri olan Kha’Zix’in aynı zamanda tek başına dolaşan oyuncuların üstüne kara çalı gibi çökmekte üstüne yok.

Erken safhada varlığını belli etmese de kısa bir süre özellikle tek başına dolaşan hedeflere karşı sahip olduğu hasar bonusu ile kesinlikle oyunda ben burdayım dedirten bir karakter.

Kha'Zix CT'leri: Kha’Zix’e karşı güçlü olan rakipleri

Gragas

Skarner

Rek’Sai

Sejuani

Rammus

İlk bölümde tehlikeli yönlerinden bahsettiğimiz LoL'ün 'Hiçlik Yağmacısı' Kha'Zix'in tabii ki karşısında zayıf olduğu rakipleri de bulunuyor. Birçok suikastçide olduğu gibi Kha’Zix’de tank karakterlere karşı olan alerji geçerli durumda. Kendi hasarının yetemeyeceği karakterler birçok suikastçiye bela olduğu gibi Kha’Zix’e de bela.

Görünmez Tehdit oluşturabilen Kha’Zix’in tüm yetenekleri:

Pasif / Görünmez Tehdit: Takım arkadaşlarından ayrı düşen yakın rakipleri işaretler. Kha’Zix’in yetenekleri, ayrı düşmüş hedeflerle özel etkileşimler ortaya çıkarır. Kha’Zix rakip takım tarafından görülemediğinde Görünmez Tehdit oluşturur; bir rakip şampiyona yaptığı ilk normal saldırısı ilave büyü hasarı verir ve hedefini birkaç saniyeliğine yavaşlatır.

Takım arkadaşlarından ayrı düşen yakın rakipleri işaretler. Kha’Zix’in yetenekleri, ayrı düşmüş hedeflerle özel etkileşimler ortaya çıkarır. Kha’Zix rakip takım tarafından görülemediğinde Görünmez Tehdit oluşturur; bir rakip şampiyona yaptığı ilk normal saldırısı ilave büyü hasarı verir ve hedefini birkaç saniyeliğine yavaşlatır. Q / Korkularından Beslen: Hedefe fiziksel hasar verir. Bu hasar, takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı artar. Kha’Zix Biçen Pençe geliştirmesini seçerse takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı bekleme süresinin bir kısmını geri kazanır. Kha’Zix ayrıca normal saldırılarında ve Korkularından Beslen’de ek menzil elde eder.

Hedefe fiziksel hasar verir. Bu hasar, takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı artar. Kha’Zix Biçen Pençe geliştirmesini seçerse takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı bekleme süresinin bir kısmını geri kazanır. Kha’Zix ayrıca normal saldırılarında ve Korkularından Beslen’de ek menzil elde eder. W / Hiçlik Dikenleri: Kha’Zix patlayarak isabet alan rakiplerin fiziksel hasar almalarına yol açan dikenler atar. Patlamanın menzili içindeyse Kha’Zix de iyileşir. Diken Dizisi geliştirmesini seçerse, Hiçlik Dikenleri koni biçiminde bir alana üç diken atar, isabet ettikleri rakipleri yavaşlatır ve rakip şampiyonları 2 saniyeliğine görünür kılar. Takım arkadaşlarından ayrı düşmüş rakipler fazladan yavaşlar.

Kha’Zix patlayarak isabet alan rakiplerin fiziksel hasar almalarına yol açan dikenler atar. Patlamanın menzili içindeyse Kha’Zix de iyileşir. Diken Dizisi geliştirmesini seçerse, Hiçlik Dikenleri koni biçiminde bir alana üç diken atar, isabet ettikleri rakipleri yavaşlatır ve rakip şampiyonları 2 saniyeliğine görünür kılar. Takım arkadaşlarından ayrı düşmüş rakipler fazladan yavaşlar. E / Çullan: Kha’Zix bir alana zıplayarak indiği bölgeye fiziksel hasar verir. Kanat geliştirmeyi seçerse, Çullan’ın menzili 200 birim artar ve şampiyon katlettiğinde ya da asist yaptığında bekleme süresi sıfırlanır.

Kha’Zix bir alana zıplayarak indiği bölgeye fiziksel hasar verir. Kanat geliştirmeyi seçerse, Çullan’ın menzili 200 birim artar ve şampiyon katlettiğinde ya da asist yaptığında bekleme süresi sıfırlanır. R / Hiçlik Saldırısı: Her yetenek seviyesi, Kha’Zix’in yeteneklerinden birisi geliştirerek o yeteneğe ek bir özel etki kazandırmasını sağlar. Etkinleştirildiğinde, Kha’Zix görünmez hale gelerek Görünmez Tehdit’i tetikler ve hareket hızında artış elde eder. Kha’Zix, Aktif Gizlenmeyi geliştirirse Hiçlik Saldırısı’nın görünmezlik süresi artar ve bir yetenek kullanımı daha kazanır.

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Kha’Zix’in güçlü özellikleri:

Tekli hedefleri direkt yok etme potansiyeli olması

Çok hızlı bir şekilde gelişebilmesi

Ulti yeteneğinin görünmezliği sayesinde savaşlara hızlı gir çık yapabilmesi

Kha’Zix’in gerçekten varoluş amacı karşı takımı olabildiğince azaltmak. Bunu da kendi başına dolaşan hedefleri avlayarak oldukça iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Özellikle ulti yeteneğinden gelen görünmezlik sayesinde de savaşlara gir çık yapabiliyor.

Kha’Zix’in zayıf özellikleri:

Takım savaşlarında çok etkili olamaması

birden fazla hedeflerde tam performansını sergileyememesi

Birçok suikastçinin de olduğu gibi çok kırılgan ve kitle kontrole karşı zayıf olması

Kha’Zix birçok suikastçi gibi takım savaşlarında açık hedef olsa da diğer suikastçilere kıyasla pasif yeteneğini kullanamadığı için birden fazla kişinin olduğu savaşlarda ekstra bir olumsuz durumla karşı karşıya kalabiliyor.

LoL'de Kha’Zix nasıl oynanır? Oynanış ipuçları:

Kha’Zix oynarken ulti yeteneğinden kazandığınız özel yetenek geliştirmelerini iyi kullanmanız önemli. Oynadığınız oyuna göre farklı yetenekleri geliştirmeniz yararınıza olacaktır

Tek dolaşan hedefleri avlamak nihai amacınız olmalı. Özellikle pasifinizden gelen yalnız hedeflere vurduğunuz ekstra hasar bu durumu daha önemli kılıyor

Ulti yeteneğini iyi kullanmak olası bir ikiye karşı bir savaşları kazanmanıza veya sağ çıkmanıza yardımcı olacaktır

Kha’Zix’in nihai amacı tek başına dolaşan hedeflerin tepesine çökmek. Bunu kendi emeliniz haline getirip takım savaşlarından önce olabildiğince kişi eksiltirseniz, suikastçi rolünüzü başarılı ile gerçekleştirmiş olursunuz. Bunun yanı sıra ulti yeteneğinizi dikkatli kullandığınız takdirde de birden fazla kişinin olduğu savaşlarda galip gelebilir veya hayatta kalabilrisiniz.

Kha’Zix’e karşı nasıl oynanır, Kha’Zix nasıl yenilir?

Kha’Zix’in nihai amacı tekil hedefleri yok etmek. Bu yüzden olabildiğince takımınızla dolaştığınızdan emin olun

En ufak bir minyon bile Kha’Zix’in pasif yeteneğini kullanmasını zorlaştıracaktır

Kha’Zix birçok suikastçinin olduğu gibi kitle kontrole karşı zayıf olduğu için takımda kitle kontrol barındırmak her zaman yararlı olacaktır

Kha’Zix’e karşı oynamanın en iyi yolu pasifini devre dışı bırakacak şekilde minyonların veya takımın yanında oynamak. Her halükarda tek yakalandığınız takdirde sonucu yüksek ihtimal ölümünüz olacağı için takımınızla dolaşmanız daha iyi olacaktır. Bunun yanı sıra en büyük tehdidi kitle kontrol yetenekleri oluşturduğu için takımda kitle kontrol yeteneği barındıran bir karakterin takımda olması işinize yarayacaktır.