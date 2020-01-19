NHS Ruh Sağlığı Yöneticisi, Lootbox'lara Dikkat Çekti

Son yıllarda sık sık tartışma konusu olan 'Lootbox' için bir yeni açıklama da Birleşik Krallık Uluslar Sağlık Hizmetleri Ruh Sağlığı Bölümü Yöneticisi Claire Murdoch’tan geldi. Murdoch, lootbox'ların çocuklarda kumar bağımlılığı gelişmesine neden olduğunu açıkladı.

Lootbox, genel olarak oyunlarda içinde ne olduğunu bilmediğimiz ödül kutularına verilen isimdir. Bunlar bize rastgele ödüller olarak gelir, biz de içinden ne çıkacak diye heyecanlanırız. Kutuların bu yanı tartışılmıyor. Lootbox'ın para ile alınabilmesi ve bu alımın oyunun önemli bir parçası haline gelmesi ise oldukça eleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda bazı ülkeler lootbox'ı yasaklama kararı almıştı. Başta AB ülkeleri olmak üzere bazı ülkeler de kutuların içeriklerinin önceden açıklanmasını talep etmişti. Oyuncu topluluklarının da genel olarak bu mekanizmaya sıcak bakmadıkları biliniyor.

“Çocukları kumara alıştırma” suçlaması

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden Ruh Sağlığı Bölümü Yöneticisi Claire Murdoch, oyun firmalarının bu mekanizma üzerinden çocukları “bağımlılığa hazırladığını” söyledi. Murdoch, oyun üreticilerine lootbox satmayı bırakmaları için çağrıda bulundu.

Çocukların kumara alışmaması için düzenlemeler de öneren Murdoch, harcamalara limit getirilmesini ve ailelerin de bu konuda eğitilmesini teklif etti. Böylece kişilerin tek seferde çok büyük meblağları oyunlara harcamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Murdoch, bu resmi isteğini sunarken Birleşik Krallık Kumar Komisyonu’nun elde ettiği verileri de kullandı. Rapor hiçbir zaman için lootbox ile kumar arasında bağlantı kurmayı amaçlamadı ancak bu mekanik genel olarak tepki topladı.

Oyun firmaları lootbox konusunda kararsız

Genel olarak bakıldığında ise lootbox konusunda firmaların yaptığı hamleler pek de birbirleriyle alakalı gözükmüyor. PUBG bu sistemi oyundan tamamen kaldırdı. EA ise “sürpriz mekanizması” adı vererek kutuların üzerindeki olumsuz imajı aşmaya çalıştı. Overwatch’un ise bu kutulardan elde ettiği kazancın 1 milyar doları aştığı açıklandı.

Murdoch’un son önerisi ise oyunların etkilerinin incelenmesi için bir icra kurulu oluşturulması oldu. NHS yöneticisi bu önerisinin sebebi olarak uzmanların ve kamuoyunun endişelerindeki artışı gösterdi. Bir başka uzmana göre de lootbox sorunun sadece bir parçası ve oyunların incelenmesi gereken pek çok özelliği bulunuyor.