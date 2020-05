The Lord of the Rings: Gollum'un İlk Ekran Görüntüleri

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek olan, Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen The Lord of the Rings: Gollum’un PlayStation 5 sürümü için ekran görüntüleri paylaşıldı.

Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsollarını duyurmalarının üzerinden belli bir süre geçti. Microsoft’un Xbox Series X konsoluyla ilgili neredeyse her şey açıklanmış olsa da PlayStation 5’ın kasasının nasıl bir tasarıma sahip olacağı hâlâ Sony tarafından açıklanmış değil. Konsol konusunda deyim yerindeyse elindeki tüm kartları ortaya döken Microsoft, artık konsolda oynanacak oyunlara ve yeni nesil konsollardaki oynanışa yöneldi. Xbox’ın resmi Twitter hesabından 30 Nisan’da atılan bir tweet'te, 7 Mayıs’ta Xbox Series X oyun yayını yapılacağı duyurulmuştu. Tüm bunların yanında PlayStation 5 tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. The Lord of the Rings: Gollum Yayıncı Deadalic Entertainment, The Lord of the Rings: Gollum’un PlayStation 5 konsollarına çıkacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde oyuncularla buluşacak olan oyundan birçok ekran görüntüsü de paylaşıldı. Oyundan paylaşılan ekran görüntülerinde sadece Gollum’u değil, ayrıca oyunun bölümlerinin atmosferlerini de görebiliyoruz. Hatta gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa ekran görüntülerinden bir tanesinde Hüküm Dağı’nı da (Mount Doom) görebiliyoruz. Ayrıca oyunda bir noktada diyalog seçimlerinin olduğu da görülebiliyor. The Lord of The Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyunun çıktıktan sonraki son hâli de grafik olarak buradaki ekran görüntülerine oldukça benzer olacaktır. İLGİLİ HABER Gandalf, Yüzüklerin Efendisi Dizisi ile Geri mi Dönüyor? Peki siz paylaşılan ekran görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi? Ayrıca bu zamana kadar Yüzüklerin Efendisi dünyasında geçen birçok oyun çıktı, bunlar arasında en sevdiğiniz oyun ya da oyunlar hangileriydi? Ekran görüntüleriyle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. The Lord of the Rings: Gollum'dan gelen diğer ekran görüntüleri:

Kaynak : http://www.pushsquare.com/news/2020/05/the_lord_of_the_rings_gollum_ps5_screenshots_are_a_glimpse_into_the_future

