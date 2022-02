Orta dünya severlerin sabırsızlıkla yolunu gözlediği Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. The Hobbit ve LOTR üçlemesinden yüzyıllar sonra yaşananları konu alacak olan dizi, fragmanıyla büyük yankı uyandırdı.

Orta Dünya gezginlerinin yıllardır merakla beklediği zaman geldi. Efsane The Lord of the Rings serisinin dizisi, Amazon tarafından çok yakında yayınlanacak ve uzun yıllar sonra efsane evrenle yeniden bütünleşeceğiz. Dizi, bugüne kadar paylaşılan ilk fotoğraflar haricinde herhangi bir detayıyla gündeme gelmemişken bugün dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ismiyle yayınlanacak olan dizi, dünyanın en büyük spor etkinliklerinden Super Bowl’da fragmanıyla karşımıza çıktı. Fragman, Orta Dünya’ya dönüş yapacağımız dizi hakkında bazı önemli detaylara yer verdi. The Hobbit ve The Lord of the Rings’teki olaylardan yüzlerce yıl önceki zaman aralığında geçecek olan dizinin sabırsızlık fitillerini ateşleyen fragmanı şu şekildeydi:

The Lord of the Rings: The Rings of Power fragmanı

Amazon tarafından yapılan ve Prime Video’da yayınlanacak olan dizi, Lord of the Rings hayranlarının tanışık olduğu geniş bir karakter kadrosuna ev sahipliği yapacak. Elrond, Galadriel ve Isildur da sırasıyla Robert Aramayo, Morfydd Clark ve Maxim Baldry tarafından canlandırılarak yıllar sonra yeniden ekranlara dönecek.

Bazı kaynaklara göre Amazon’un 250 milyon dolarlık devasa bir bütçeyi ayırdığı dizi, oyuncu kadrosunda Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh ve daha pek çok oyuncuya yer verecek. Dizi, 2 Eylül’de Amazon Prime Video’da yayınlanacak.