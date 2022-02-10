Hayranların sabırsızlıkla beklediği Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni görseller paylaşıldı. Vanity Fair tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak karakterler ve isimleri ilk kez ortaya çıktı.

İngiliz yazar J.R.R Tolkien tarafından kaleme alınan; fantastik türünün ve edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri olarak nitelendirilen Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni dizisinin 2 Eylül 2022’de hayranlarla buluşacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Amazon Prime’da yayımlanacak olan dizinin isminin ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ olacağı duyurulmuş ve yapımdan ilk video paylaşılmıştı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde dizinin resmi Twitter hesabından, yapımda yer alacak karakterlerden esinlenerek oluşturulan posterler yayımlanmıştı. Şimdi de ABD merkezli popüler kültür dergisi Vanity Fair, paylaştığı bir makalede dizinin içeriğinden ve kamera arkasından ilk görselleri tüm dünya ile paylaştı.

Diziye ilk bakış

Patrick McKay ve John D. Payne’in yaratıcılığını üstlendiği yapımın Orta Dünya’nın ikinci çağında geçeceği ifade ediliyor. Bu da yapımın, hepimizin aşina olduğu ‘The Hobbit’ ve ‘The Lord of The Rings’ filmlerinin binlerce yıl öncesine odaklanacağını gösteriyor. Ek olarak dizinin ilk sezonunun 465 milyon dolar gibi astronomik bir bütçesinin olduğunu; bu sayının da Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin tarihin en pahalı dizisi unvanına sahip olmasını sağladığını belirtelim.

Vanity Fair’in yayımladığı görsellerde, birçok karakterin yüzü ve isimleri ilk defa ortaya çıkmış oldu. Elfler ve cüceler gibi ikonikleşmiş Orta Dünya türlerine ilk bakış da bu görseller sayesinde sağlandı. Ayrıca prodüksiyonun ne denli büyük olduğu ve Orta Dünya’nın göz alıcı görüntülerinin dizide yer alabileceğinin de görüntülerden anlaşılabildiğini söyleyebiliriz. Son olarak diziden ilk teaser’ın önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenecek olan Amerikan Futbolu Ligi finali Superbowl’da gösterileceğini de sözlerimize ekleyelim.

İşte yayımlanan görseller:

Kuzey Orduları Komutanı Galadriel

Prens Durin IV

Cüce Prenses Disa

Silvan Elfi Arondir

Halbrand

Galadriel ve Halbrand

Genç Elf Lider Elrond

Bronwyn

Bronwyn ve Arondir

Elrond ve Galadriel

Yönetmen J.A Bayona

Dizinin yaratıcıları Patrick McKay ve John D. Payne