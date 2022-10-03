Ertelenip Duran Elektrikli Araç Endurance'ın Üretimi Başladı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lordstown, birkaç yıl önce tanıttığı elektrikli pick-up Endurance'ın üretiminin nihayet başladığını duyurdu. Merakla beklenen araç, şirketin yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü yollara çıkamamıştı.

Birçok otomobil devi, iklim hedefleri kapsamında elektrikli araç üretimini hızlandırıyor. Ayrıca Tesla gibi sadece elektrikli otomobillere odaklanan şirketlerin sayısı da hızla artıyor. 2018’de kurulan Lordstown Motors da bu şirketlerden biri.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, 2020 yılında yıllardır geliştirmekte olduğu Endurance isimli elektrikli pick-up modelini tanıttı. Beğeni toplayan aracın ilk başta 2021 yılında müşterilere teslim edilmesi planlanıyordu; ancak yaşanan sorunlar bu tarihin ertelenmesine neden oldu. Şimdi ise otomobil ile ilgili güzel bir haber geldi.

Endurance’ın üretimi nihayet başladı: İlk araçlar 2022’nin sonunda teslim edilecek

Öncelikle yaşanan sıkıntılardan bir bahsedelim. Otomobilin üretimi, şirkete yönelik yetkililerden gelen incelemeler ve finansal problemler nedeniyle zora girdi. Öyle ki Ohio eyaleti merkezli üretici, 2021’de Endurance’ın ticari üretimi için yeterli paraya sahip olmadığını açıkladı. Bunun ardından ise şirket CEO’su ve CFO’su yaşananların ardından istifa ettiklerini duyurdu. Hatta bir ara, aracın ilk prototiplerinden biri yolda giderken alev aldı.

Tüm bu olaylar Endurance isimli kamyonetin ne zaman çıkacağı ile ilgili büyük soru işaretlerine yol açtı. Bu yılın mayıs ayında ise şirket nihayet iyi bir gelişme yaşadı. Apple’ın da tedarikçisi olan dev firma Foxxconn, Lordstown’a büyük bir yatırım yaptı. İşte bugün şimdi gelen haberler, Foxconn ile yapılan anlaşmanın Endurance’ı pozitif etkilediğini ortaya koydu.

Lordstown, üretimin nihayet başladığını açıkladı. Buna göre iki adet Endurance geçtiğimiz aylarda üretilirken üçüncüsü ise kısa bir süre içinde gelecek. 500 otomobil satmayı planladığını belirten şirket, ilk 50 aracı 2022’nin son çeyreğinde teslim etmeyi planladıklarını, diğer 450 aracı ise 2023 yılının ilk yarısında teslim etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca aracın kaza testlerinin başarıyla tamamlandığı ve bazı zorunlu sertifikaların alındığı da eklendi.

Endurance özellikleri

Otomobilseverlerin heyecanla beklediği Endurance, değişik bir tasarıma sahip oldukça güçlü bir pick-up. Gösterişli bir görüntüye sahip olan araçta şık farlar, 20 inçlik jantlar, köşeli çamurluklar ve yan kısımdaki koyu renkli hatlar ilk dikkatimizi çeken şeyler. Bu detaylar, otomobil hem eski usul hem de modern bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor.

Fod F-150 Lightning rakibi Endurance, her tekerde bir elektrikli motorla gelecek. 600 beygir gücüne sahip olan otomobil, 0’dan 100 kilometreye 5,5 saniyede çıkabilecek. Otomobilin bataryası ve menzili ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak söylentiler, Edurance’ın 400 km menzille gelebileceğini ortaya koyuyor.

İç mekâna baktığımızda ise dışa benzer bir şekilde basit bir tasarımla karşılaşıyoruz. Sürücünün önüne yerleştirilmiş üç ekran dikkatimizi çeken ilk detay. Bunun yanı sıra geniş bir alanın müşterilere sunulabileceği görülüyor. Orta konsolda ise çift bardaklık bir bardak tutucu ve araç içi sistemi düğmeler ile kontrol etmeyi sağlayacak bir kısım yer alıyor.

Fiyatına gelecek olursak, ilk başta Lordstown Endurance’ın 52.500 dolardan (973 bin TL) başlayan fiyatlarla çıkış yapacağı belirtilmişti. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu fiyatın değişip değişmeyeceği bilinmiyor.