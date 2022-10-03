Togg'dan Yerli Otomobilin Fiyatı Haberleri Hakkında Açıklama

Togg ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalardan sonra gündeme gelen "900 bin TL" iddiaları, şirket tarafından kesin bir dille reddedildi. İşte Togg'un son dakika açıklaması...

Türkiye'deki otomobil tutkunlarının uzun zamandır önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobil. Yapılan son açıklamalara göre 29 Ekim'de gerçekleştirilecek bir etkinlikte Gemlik'teki fabrikanın açılışı yapılacak ve yerli SUV için artık üretim süreci başlamış olacak. Mart 2023'e geldiğimizde ise Togg'un piyasaya sürüldüğüne şahitlik edeceğiz.

Togg için geri sayım devam ederken; bu otomobillerle ilgili iddialar kazanı da kaynayıp duruyor. Özellikle de yerli otomobilin fiyatı ile ilgili söylentiler, her geçen gün biraz daha artıyor. Hatta geçtiğimiz hafta açıklama yapan Togg ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Togg'un fiyatının 900 bin TL'den düşük olacağını ima etmişti.

Togg, tüm iddiaları reddetti!

Togg'un resmi Twitter hesabından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bu açıklama, yerli otomobille ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgiliydi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüm iddialar kesin bir dille reddedildi. Doğru kaynağın kendileri olduğunu söyleyen Togg yetkilileri, varsayımlar üzerinden yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yansıtamayacağını söylediler.

Togg'un açıklaması şöyle:

"Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor.

Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

Fiyat listesi

Ön sipariş - satış kampanyası

Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür soekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir.

Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla..."