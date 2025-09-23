Tümü Webekno
Lotus, Yenilenen Emeya ve Eletre'yi Tanıttı

Lotus, Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda yenilenen Emeya ile Eletre modellerini tanıttı. Tasarımlarıyla dikkat çeken otomobiller, yüksek performanslı motorları ile ağzınızın suyunu akıtacak türden.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi Lotus, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen otomobillerini tanıttı. Hem Emeya hem de Eletre'nin yenilenmiş versiyonları ile karşımıza çıkan şirket, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Lotus'un yeni otomobilleri tüketicilere neler sunuyor? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Önce Lotus'un elektrikli SUV modeli Eletre ile başlayalım. Etkileyici otomobil, Lotus'un alışılmış tasarım dilini yansıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda; oldukça iri bir ızgara, LED destekli aydınlatmalar ve arka kısımdaki aydınlatma barı, dışarıdan bakıldığı zaman oldukça hoş bir görüntü sunuyor. Gövdeye gömülü kapı kolları gibi detaylar da dikkatlerden kaçmıyor.

Karşınızda yeni Lotus Eletre:

Başlıksız-1

Yeni Lotus Eletre, en çok da kaput altındaki özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Çünkü Eletre'nin 600 ve 600SE versiyonlarında 603 HP güç ve 710 Nm tork üreten bir çift motor bulunuyor. CLTC standartlarına göre 650 kilometre civarı menzil sunan otomobil, 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşıyor.

Başlıksız-1

Gelelim en güçlü model olan Lotus Eletre 900'e. Bu yüksek performanslı otomobil, 905 HP güç ve 985 Nm tork üreten bir çift motorla donatıldı. 0-100 km/s hızlanma süresi 2,95 saniye olarak açıklanan Eletre 900, CLTC standartlarında 560 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Gelelim yenilenen Lotus Emeya modeline:

Başlıksız-1

Lotus'un elektrikten güç alan spor otomobili Emeya da tıpkı Eletre gibi dış tasarımda önemli bir değişim görmedi. Bu bağlamda; gövdeye gömülü kapı kolları, parçalı aydınlatmalar, spoyler ve ışık barı gibi detaylar, yenilenen versiyonda da korunmaya devam ediyor.

Başlıksız-1

Yenilenen Lotus Emeya, SUV kardeşi ile aynı elektrik motorlarından güç alıyor. Buradaki en önemli detay, Emeya 900'de bulunan motorun 0-100 km/s hızlanma süresinin 2,78 saniyeye düşmüş olması.

Başlıksız-1

Çin'de gerçekleştirilen lansmanda yapılan açıklamaya göre Lotus Emeya, 74.800 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Lotus Eletre'nin başlangıç fiyatı ise 77.600 dolar olarak açıklandı.

