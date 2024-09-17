Lotus, Theory 1 olarak isimlendirdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. Elektrikli yapıdaki otomobil, her detayı ile kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

İngiliz otomobil üreticisi Lotus, düzenlediği bir etkinlikte "Theory 1" olarak isimlendirdiği yeni süper otomobilini tanıttı. Henüz konsept aşamada olan otomobil, otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Lotus Theory 1, oldukça modern bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; ilk aşamada Lamborghini gibi görünen bir ızgara, dikkatimizi doğrudan çekiyor. Bu ızgaranın hemen üst kısmında ise incecik LED farlar bizleri karşılıyor. Oldukça büyük bir camın bulunduğu otomobil, camları kapılarla birleştiriyor ve bu da ortaya fütüristik bir tasarım çıkmasını sağlamış durumda.

Karşınızda Lotus Theory 1

Aracın ön kısmında gördüğümüz ızgara tasarımı, arka kısımda da kendisini gösteriyor. Ancak tüm bu iri tampon tasarımının hemen üstünde, oldukça ince bir LED aydınlatma yer alıyor.

Lotus Theory 1'in iç kısmı da kelimenin tam anlamıyla kusursuz. Bu süper otomobilin kabini, sürücüyü ortalayacak şekilde pozisyonlandırılmış. Sürücü koltuğunun sağ ve sol tarafında da birer kişinin oturabileceği koltuklar bulunuyor.

Lotus'un konsept otomobili, kaput altında da ağızların suyunu akıtacak gibi görünüyor. Çünkü bu otomobilde tam 987 beygir gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre aracın maksimum hızı 320 km/s olacak. Theory 1'in 0-100 km/s hızlanma süresi ise 2,5 saniyenin altında.

Lotus Theory 1'in henüz konsept aşamada olması, çok paranız olsa bile bu otomobili satın alamayacağınız anlamına geliyor. Ancak Lotus, alışmışın dışında adımlar atabilen bir şirket. Hâl böyle olunca bir gün Theory 1'in satışa sunulduğunu görmek, en azından bizi şaşırtmayacaktır.