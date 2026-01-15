LPG’li Araçta Tekleme Sorunu Neden Olur?

LPG’li araçta tekleme sorunu, yakıt-hava karışımındaki dengesizlikler veya ateşleme sistemindeki arızalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu sorunu çözmek için önce buji, bobin ve LPG enjektörleri gibi temel bileşenleri kontrol ederek sorunun kaynağını doğru şekilde belirlemek gerekir.

LPG'li araçlarda yaşanan tekleme sorunu, sürüş konforunu etkileyen ve acilen çözülmesi gereken bir durumdur. Motor tekleme problemi, aracın gücünde düşüş ve yakıt tüketiminde artış yaratır. Bu durumun çeşitli teknik sebepleri bulunur ve doğru teşhis için sistematik kontrol gerekir. LPG sisteminin karmaşık yapısı nedeniyle tekleme sorununun kaynağı farklı bileşenlerden kaynaklanabilir ve her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

LPG'de tekleme nedir? Belirtileri ve ilk kontrol edilmesi gerekenler

LPG'de tekleme, motorun düzensiz çalışması ve güç kaybı yaşaması durumudur. Bu problem, araç sahibinin hemen fark edeceği belirtilerle kendini gösterir. Çeşitli kontroller yapılarak tespit edilir. Tekleme sorunu genellikle motor devrinde dalgalanma, güç kaybı ve sürüş konforunun azalması şeklinde ortaya çıkar.

Tekleme belirtileri özellikle trafik ışığında beklerken veya park halindeyken daha belirgin hale gelir. Araç sahibi direksiyonda titreşim hisseder ve motordan gelen düzensiz çalışma seslerini duyar. Bu durum özellikle klimanın çalıştığı zamanlarda daha da belirginleşir ve araç bazen duracakmış gibi hissettirir.

LPG’de tekleme sorununda şunlar yaşanır:

Motor rölantide düzensiz çalışır ve titreşim yapar.

Gaz pedalına basıldığında araç yeterli tepki vermez.

İvmelenme sırasında motor gücünde düşüş hissedilir.

Egzozdan düzensiz ses gelir ve siyah duman çıkar.

Yakıt tüketimi normalden fazla artar.

Motor ısındıktan sonra problem daha belirgin hale gelir.

İlk kontrol olarak LPG anahtarının doğru konumda olduğu kontrol edilir.

Gaz deposundaki basınç seviyesi ve gaz kalitesi kontrol edilir.

Gösterge panelindeki LPG seviye göstergesinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

LPG sisteminin benzinden gaza geçiş süresinin normal olup olmadığı gözlemlenir.

Buji, bobin ve enjektör arızalarının LPG'de teklemeye etkisi

Ateşleme sistemindeki arızalar, LPG'li araçlarda tekleme sorununa yol açan ana faktörlerden biridir. Bu bileşenlerin düzgün çalışması, motorun stabil performansı için kritik önemdedir. LPG sistemi benzine göre farklı ateşleme karakteristikleri gerektirir ve bu nedenle ateşleme bileşenlerinin mükemmel durumda olması şarttır.

Bujiler LPG kullanımında benzine kıyasla daha yüksek sıcaklıklara maruz kalır ve bu durum aşınma sürecini hızlandırır. Ateşleme bobinleri ise LPG'nin yüksek oktan değeri nedeniyle daha güçlü kıvılcım üretmek zorunda kalır. Enjektörler gaz halindeki yakıtı doğru miktarda ve zamanda motora iletmekle görevlidir. Bu üç bileşenin herhangi birinde yaşanan arıza, motor performansını ciddi şekilde etkiler ve sürüş konforu kaybolur.

Buji, bobin ve enjektör arızalarının LPG'de teklemeye etkisi şöyle olur:

Bujilerde karbon birikimi veya aşınma, ateşleme kalitesini düşürür.

Buji aralığının yanlış ayarlanması, yanma verimliliğini etkiler.

Ateşleme bobinlerinin zayıflaması, kıvılcım gücünü azaltır.

Bobin bağlantılarındaki gevşeme, aralıklı arızalara neden olur.

LPG enjektörlerinin tıkanması, gaz akışını engeller.

Enjektörlerdeki kalıntılar, homojen karışım oluşumunu bozar.

Elektrik bağlantılarının oksitlenmesi, sinyal iletimini zayıflatır.

Buji elektrotlarındaki erozyon, ateşleme gücünü zayıflatır.

Yüksek voltaj kablolarının yaşlanması, enerji kaybına yol açar.

Enjektör elektronik kontrolündeki hatalar, gaz dozajını bozar.

LPG regülatörü (beyini) arızası teklemeye neden olur mu?

LPG regülatörü, sistemin beyni olarak görev yapar. Yüksek basınçlı gazı motora uygun basınçta ileten kritik bir bileşendir. Regülatör arızaları doğrudan tekleme sorununa yol açar ve motorun düzensiz çalışmasına neden olur. Bu bileşenin arızalanması durumunda araç performansında ciddi düşüşler yaşanır.

Regülatörün içindeki diyafram yırtılması durumunda gaz akışı düzensiz hale gelir ve motor silindirleri arasında eşitsiz gaz dağılımı oluşur. Soğutma suyu sirkülasyonundaki problem, regülatörün ısınmasını engeller ve buzlanma yaşanır. Bu buzlanma özellikle kış aylarında daha sık görülür ve gaz akışını tamamen durdurabilir. Basınç ayar vidalarının bozulması, gaz basıncını kontrol edemez hale getirir ve motor ihtiyacından fazla veya az gaz alır.

Regülatör arızalarının belirtileri arasında anormal tıkırtı sesleri, motor rölantide düzensizlik ve ani güç kayıpları yer alır. Bu durumda araç sahibi, regülatörden anormal ses geldiğini fark eder ve profesyonel yardım alması gerekir. Regülatör tamiri veya değişimi, uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Yanlış LPG ayarı ve kalibrasyon hataları nasıl anlaşılır?

Kalibrasyon hatalarının temel nedeni, motorun özgün karakteristiğine uygun olmayan yazılım parametrelerinin kullanılmasıdır. Her motor tipinin kendine özgü yakıt ihtiyacı ve çalışma dinamikleri bulunur. LPG sistemi bu dinamiklere uygun şekilde programlanmadığında, motor yanlış miktarda gaz alır ve performans kaybı yaşar.

Ayar problemlerinin tespiti için araç sahibi günlük kullanımda dikkatli gözlem yapması gerekir. Özellikle trafikte durma-kalkma sırasında motor tepkilerini izlemek, sorunun erken tespitinde yardımcı olur. Profesyonel tanı cihazları ile yapılan ölçümler, kalibrasyon hatalarını kesin olarak ortaya koyar.

Yanlış LPG ayarı ve kalibrasyon hataları şu belirtilerle kendini gösterir:

Motor devir sayısı değişkenlik gösterir ve kararsız çalışır.

Benzinden LPG'ye geçiş sırasında motor sekme yapar.

Soğuk havada motor çalışma güçlüğü yaşanır.

Gaz pedalı tepkisinde gecikmeler oluşur.

Egzoz gazı emisyon değerleri normalin üzerinde çıkar.

Enjektör açma süreleri motor devrini takip edemez.

Lambda sensörü değerleri düzensiz okumalar verir.

Gaz kaçağı veya düşük basınç tekleme sorununa yol açar mı?

LPG sistemindeki gaz kaçağı ve basınç düşüklüğü, tekleme sorununa doğrudan etki eden faktörlerdir. Sistem basıncının yetersiz olması, motorun ihtiyacı olan gaz miktarını karşılayamaz. Hortum bağlantılarındaki sızdırmazlık problemi, gaz kaybına neden olur. Motora ulaşan gaz miktarını azaltır. Filtre tıkanıklığı da basınç düşüklüğüne yol açar ve düzenli bakım gerektiren bir konudur. Bu durumlar özellikle araç yokuş çıkarken veya hızlanma sırasında kendini belli eder.

Gaz kaçağı tespiti için sabunlu su yöntemi kullanılır. Bağlantı noktalarında köpük oluşumu kontrol edilir. Basınç manometresi ile sistemin çalışma basıncı ölçülür ve normal değerlerle karşılaştırılır. LPG deposundaki gaz seviyesi düşük olduğunda da benzer belirtiler yaşanabilir. Eski tarihli araçlarda özellikle bakır borularda korozyon nedeniyle mikro kaçaklar oluşur. Bu durum sistem basıncını düşürür. Regülatör çıkış basıncının 1,2-1,5 bar aralığında olması gerekir ve bu değerlerden sapma halinde ayar yapılması gerekir.

Benzinde sorun yok, LPG'de tekleme var: Sebepler ve çözüm yolları

LPG ve benzin sistemleri farklı çalışma prensipleri ile hareket eder ve bu nedenle benzinde olmayan sorunlar LPG'de ortaya çıkabilir. Gaz halindeki yakıtın motora ulaşması sırasında geçtiği tüm bileşenler, tekleme sorununa yol açabilecek potansiyel arıza noktalarıdır. Özellikle soğuk hava koşullarında bu fark daha belirgin hale gelir.

Benzinde sorun yok, LPG'de tekleme var diyorsanız sebebi şunlar olabilir:

LPG karışım oranı yanlış ayarlanmış ve zengin veya fakir yanma oluşur.

Gaz enjektörleri tıkalı ve temizleme ihtiyacı vardır.

Regülatör membranı hasar görmüş ve değişim gereklidir.

LPG filtresi kirlenmiş ve gaz akışını kısıtlıyor.

Sistem hortumlarında yaşlanma ve sertleşme mevcut.

Elektrik bağlantılarında korozyon ve temas problemi vardır.

ECU yazılımı güncel değil ve motor karakteristiğine uygun değil.

Çözüm için öncelikle profesyonel tanı cihazıyla sistem analizi yapılır.

Vakum hortumlarında çatlak veya kaçak mevcuttur.

LPG switch box ayarları motor tipine uygun değildir.

Gaz deposu vanaları tam açılmamış veya arızalıdır.

Bu problemlerin çözümü için sistematik bir yaklaşım benimsenmelidir. İlk aşamada LPG sisteminin genel durumu kontrol edilir ve arızalı bileşenler tespit edilir. Daha sonra gerekli değişim ve ayar işlemleri gerçekleştirilerek sistemin optimum performansa ulaşması sağlanır.

LPG'li aracınızda tekleme sorunu yaşıyor musunuz? Hangi belirtileri fark ettiniz ve nasıl çözdünüz? Deneyimlerinizi paylaşın.

LPG’li araçta tekleme sorunu hakkında sıkça sorulan sorular

LPG'de tekleme sorunu kendiliğinden düzelir mi?

LPG'de yaşanan tekleme sorunu genellikle kendiliğinden düzelmez ve profesyonel müdahale gerektirir. Problem zamanla daha da kötüleşir ve motor hasarına yol açabilir. Tekleme belirtilerini fark ettiğinizde hemen uzman bir servise başvurmanız, hem aracınızın sağlığı hem de sürüş güvenliğiniz açısından kritiktir.

Kalitesiz LPG tekleme sorununa neden olur mu?

Evet, kalitesiz veya nemli LPG kullanımı sistem bileşenlerinde hasara neden olur ve tekleme sorunu yaratır. Güvenilir istasyonlardan kaliteli gaz almak önemlidir. Kalitesiz gazın içindeki yabancı maddeler, enjektörleri tıkar ve filtrelerin erken kirlenmesine sebep olur.

LPG tekleme sorunu benzin sistemini etkiler mi?

LPG sistemindeki tekleme sorunu genellikle benzin sistemini doğrudan etkilemez, ancak ortak kullanılan ateşleme sistemi bileşenlerinde problem varsa her iki yakıtta da sorun yaşanabilir. Buji ve bobin gibi ortak parçalardaki arızalar, hangi yakıt kullanılırsa kullanılsın tekleme yaratır.