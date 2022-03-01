Lüks Araçları Taşırken Alev Alan Gemi, 13 Gün Ardından Battı

Bundan tam 13 gün önce Almanya’dan ABD’ye Volkswagen grubu araçları taşıyan sevkiyat gemisinin alev aldığını aktarmıştık. Bugün gelen habere göre gemi, Atlas Okyanusu’nda battı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız, içerisinde 4.000 adet lüks otomobil bulunduran ve Almanya’dan ABD’ye giderken Portekiz açıklarında alev alan gemi tam 13 gündür Atlas Okyanusu’nda sürükleniyordu.

Neredeyse 2 haftalık olan bu süreçte araçların tabii ki hiçbiri kurtulamadı. Ancak neyse ki geminin içerisindeki 22 kişilik mürettebat, 16 Şubat tarihinde Portekiz Hava Kuvvetlerince bir helikopter aracılığı ile kurtarılmıştı.

13 gündür sürüklenen gemi battı

İçerisinde bulunan 4.000 lüks aracın tamamı Volkswagen grubuna aitti. Gemideki yangın başarıyla söndürülmüştü ancak gemi artık düzeltilemeyecek kadar tahrip olmuştu. 13 günlük sürüklenmenin ardından sevkiyat gemisi, Atlas Okyanusu yakınlarında battı.

Gemide araçları bulunan otomobil üreticilerinden Porsche, gemide 1.100 adet otomobilinin olduğunu belirtirken Audi, Lamborghini ve Volkswagen’den sayıya dair bir açıklama gelmemişti. Yine bugün yaptığı açıklamada Porshce, gemide telef olan arabaları telafi etmek için yeni üretimlere başladıklarını duyurdu.