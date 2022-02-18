Binlerce Lüks Otomobili Taşıyan Gemi Okyanusta Alev Aldı

Almanya'dan ABD'ye Volkswagen Grubu'na ait 4.000 adet otomobil götüren bir gemide yangın çıktı. Portekiz açıklarında yanmaya başlayan gemide 1.100 Porsche olduğu biliniyor. Gemi, Porsche haricinde Lamborghini, Volkswagen ve Audi markaları otomobiller de taşıyordu.

Şu sıralar Portekiz açıklarında otomobil hayranlarının gözlerini dolduracak bir olay yaşanıyor. Volkswagen Grubu'nun ABD'de satmak için yaklaşık 4.000 otomobili taşıyan bir gemi, yaşanan bir aksaklık nedeniyle alev aldı. Gemide bulunan 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi sevindirici olsa da şimdi anlatacaklarımız, içinizi acıtacak türden.

Otomobil tutkunları iyi bilir. Volkswagen'in bünyesinde Porsche, Audi ve Lamborghini gibi dev şirketler de yer alır. İşte alevlere teslim olan Felicity Ace isimli geminin içerisinde bulunan 4.000 civarı otomobilin tümü, Volkswagen grubuna aitti. Porsche, o gemide 1.100 otomobilinin olduğunu açıklarken Audi, Lamborghini ve Volkswagen cephesinden net bir sayı açıklaması gelmedi.

Alevlere teslim olan gemi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor

Edinilen bilgilere göre Felicity Ace, Almanya'nın Emden kentinden yola çıkmıştı ve ABD'nin güneyindeki Rhode Island isimli bölgeye gidiyordu. Ancak bu yolculuk, başladıktan kısa bir süre sonra kabusa dönmüş durumda. İşin kötü yanı; 22 kişiden oluşan mürettebat gemiden tahliye edildi ve içerisinde 4.000 lüks otomobilin bulunduğu gemi, Atlas Okyanusu'nda kendi halinde ilerliyor. Bu arada; geminin hala yandığını ancak yangının genel olarak kontrol altına alındığının bildirildiğini belirtelim.

Volkswagen, konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilmek için çok erken olduğunu, şu an kendilerinin de son durumdan haberdar olmadıklarını belirtiyorlar. Araçların ne kadarının yandığı, yanan araçların hangi marka ve model olduğu gibi detaylar şu an için belirsizliğini koruyor.