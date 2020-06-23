Lyft, Otonom Araçları Güvenli Kılmanın Yolunu Açıkladı

Uber’in küresel pazarda en büyük rakibi gösterilen Lyft, tam otonom araçların nasıl daha güvenli olabileceğini yayınladığı bir raporla kamuoyuyla paylaştı. Lyft, yayınladığı raporda otonom araçların test süreciyle de ilgili bilgi verdi.

Uber’e benzer taşımacılık hizmeti veren Lyft, otonom araçlarıyla taşımacılık yapmak için de çalışmalarına devam ediyor. Taşımacılık şirketinin Level 5 otonom sürüş ekibi, "Gönüllü Güvenlik Özdeğerlendirme" isimli yeni bir rapor yayınladı.

Lyft’in yayınladığı raporda taşımacılıkta kullanılacak otonom araçların nasıl güvenli hizmet vereceği anlatılıyor. Lyft, otonom araçlarının yayalar, bisikletliler ve scooter kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için kendi sürüş deneyimini değerlendirerek otonom özelliklerini iyileştireceğini açıkladı.

Şirket, yayınlanan raporda önceliklerinin, otonom araçların yayalar ve bisikletlilerin olduğu yoğun kentsel alanlarda tehlike yaratma ihtimalinin düşük olduğundan emin olmak olduğunu belirtti. Lyft, otonom araçlarda güven sağlamak için araçları kullananlara sürüş öncesi ve sürüş sırasında destek sağlayacağını da aktardı.

Lyft, simülasyonlar, kapalı alan testleri ve yol operasyonları da dahil olmak üzere otonom sürüş teknolojisinin güvenliğini sağlamak için farklı testler yürüttüğünü açıkladı. Lyft’in devam eden otonom araç testlerinde hala insan operatörler ve pilotlar da yer alıyor. Bu testler sırasında yeni veriler elde edilerek otonom araçların deneyimi artırılıyor.

Lyft, “güvenli, etkili ve şeffaf bir sistem oluşturmak için” otonom araç sektörüyle en iyi uygulamaları paylaştıklarını açıkladı. Bu uygulama paylaşımı; Uber, Ford ve General Motors’un da üye olduğu Otonom Araç Güvenliği Konsorsiyumu’nun yanında otonom araçların faydalarının milletvekilleri ve halka anlatılmaya çalışıldığı Daha Güvenli Sokaklar İçin Otonom Araç Koalisyonu aracılığıyla yapılıyor.