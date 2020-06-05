Yeni bir rapor yayınlayan ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), otonom araç teknolojisinin tüm kazaları engelleyemeyeceğini açıkladı. Yapılan araştırma kapsamında araç çekilmesi veya acil sağlık hizmeti gerektiren 5.000’den fazla kaza incelendi.

Otomobillerin kendi kendini sürdüğü otonom sürüş teknolojisi, son dönemlerde özellikle Tesla araçlarla birlikte popülerleşmeye başladı. Bu teknolojiyi kullanan araçların her ne kadar daha güvenli olduğu ve kaza riskini minimum seviyede tuttuğu söylense de yeni bir araştırmaya göre otonom araç teknolojisiyle tüm kazaları engellemek imkânsız görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlayan ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), otonom araçların meydana gelen kazaların en azından üçte birine neden olduğunu açıkladı. IIHS, yapılan araştırma kapsamında araç çekilmesi veya acil sağlık hizmeti gerektiren 5.000’den fazla kazayı inceledi.

Otonom otomobiller, güvenlik ve yasalarla çatışmayacak programlara sahip olmalı:

Yapılan incelemelerden sonra vakalar, ‘tespit ve karar verme hataları’ gibi 5 farklı kategoriye ayrıldı. Araştırmalar sonucu konuşan IIHS yetkilisi Jessica Cicchino, tamamen kendi kendini süren otomobillerin nihayetinde tehlikeleri insanlardan daha iyi tespit etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Burada dikkat edilmesi gereken esas noktaysa otonom otomobillerin hiçbir şekilde güvenlik ve yasalarla çatışmayacak programlara sahip olması gerekliliği. Bu da insanların otonom bir otomobile belirtilen hız sınırından daha hızlı gitmelerini söyleyemeyeceği veya U dönüşü gibi bir tür yasa dışı manevra yapamayacağı anlamına geliyor. Otonom gelecekte sadece yasaların hesaba katılmaması gerektiğini de belirten IIHS, otomatik sistemlerin aynı zamanda insanların sergilediği sürüş stratejilerini ve yol koşullarını da dikkate alması gerektiğini not ediyor. Sonuçta kendi kendine giden bir araba bir şeyleri yanlış değerlendirirse istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bununla birlikte araştırmada, lastik patlaması gibi toplam kaza vakalarının %6’sını oluşturan mekanik arızalar nedeniyle meydana gelen kazaları önlemenin herhangi bir yolu olmadığının da altı çiziliyor. Bir başka deyişle sigorta sektörünün ima ettiği şey, tüm sürücülerin kendi kendini süren arabalar için hâlâ daha birer sigortaya ihtiyacı olacağı.