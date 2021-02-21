M1 İşlemcili Mac'leri Etkileyen Zararlı Yazılım Keşfedildi

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı M1 işlemcili Mac'ler bu hafta sistemi etkileyen zararlı yazılımlarla gündemde. Geçtiğimiz günlerde tespit edilen ilk zararlı yazılım parçasından sonra siber güvenlik şirketi Red Canary, ikinci bir zararlı yazılım parçası tespit etti.

Apple, geçtiğimiz aylarda yeni işlemcisi M1'i tanıtmıştı. 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi olan M1, uzunca bir süre sunacağı yüksek performans ile gündemde kalmıştı. Şimdi ise bambaşka bir gündemle karşımızda; binlerce Mac kullanıcısını hedef alan zararlı yazılımlar.

Geçtiğimiz hafta Apple güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle tarafından M1 işlemcili Mac'leri hedef alan ilk zararlı yazılım tespit edilmişti. Bir Safari uzantısı olarak kullanıcıların karşısına çıkan GoSearch22 isimli bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcı verilerini topluyor ve M1 işlemcili yazılımlar için oldukça yeni bir tehdit olduğundan antivirüs yazılımları tarafından da kolayca tespit edilemiyordu.

Yeni keşfedilen zararlı yazılımın 153 ülkede binlerce Mac'de tespit edildiği biliniyor:

Kullanıcılar henüz GoSearch22'den kurtulma yolları ararken, siber güvenlik şirketi Red Canary tarafından yeni bir zararlı yazılım parçası keşfedildi; Silver Sparrow. Silver Sparrow'u tehlikeli yapan şey ve verdiği zarar henüz tespit edilememiş olsa da oldukça hızlı yayılması siber güvenlik uzmanlarına göre büyük risk teşkil ediyor.

Elde edilen verilere göre Silver Sparrow 17 Şubat itibarıyla aralarında ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa ve Almanya'nın da yer aldığı 153 ülkede 29.139 macOS sistemine bulaştı. Bu sistemlerden kaçının M1 Mac olduğu bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Etkisi tespit edilememiş olsa da oldukça ciddi bir sorun:

Red Canary, Silver Sparrow ile ilgili yaptığı açıklamada oldukça ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Bunun sebebi ise M1 işlemcilere uyumlanma süreci, küresel çapta ve hızlı yayılan bir zararlı yazılım olması olarak ifade edildi. Yine Red Canary, doğrudan Silver Sparrow'u tespit etmeye yarayan bir yol olmasa da çeşitli macOS tehditlerini tespit edebilmek için kullanılan bazı yöntemlerin işe yarayabileceğini bildirdi.