Türkiye’de başlangıç fiyatı 27.999 TL olan M2 işlemcili MacBook’un bugün saat 15.00’dan itibaren ön siparişe açılacağı ve 24 Haziran’dan itibaren de satın alınabileceği açıklanmıştı. Ancak bugün yaşanan tedarik sorunlarından sonra Apple’ın resmi sitesinde M2 işlemcili MacBook Pro’nun yüksek RAM kapasitesine sahip versiyonları için kargolama tarihinin Ağustos ayına kadar ertelendiği gözüküyor.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve yüksek performans vadeden M2 işlemcili MacBook’un giriş seviyesindeki versiyonu MacBook Pro için resmi ön siparişleri açtı ve sipariş almaya devam ediyor. Ancak MacBook’un Air versiyonunda aynı durum söz konusu değil.

Apple, bugün saat 15.00 itibariyle resmi internet sitesinde M2 işlemcili MacBook Pro için ön siparişleri açtı fakat hem Pro’nun daha yüksek özelliklere sahip versiyonunu hem de Air’i satın almak isteyen kullanıcılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Kullanıcılar MacBook Air için ön sipariş vermek istediğinde “Şu anda mevcut değil” yazısıyla karşı karşıya kalıyor.

M2 işlemcili MacBook Pro’nun yüksek RAM’li versiyonları daha geç gönderiliyor

Apple resmi olarak açıkladığı gibi bugünden (17 Haziran) itibaren M2 işlemcili MacBook için ön siparişleri açtı ve kullanıcılar 24 GB’a kadar bellek ve 2 TB’a kadar da SSD depolama özelliklerine sahip MacBook’lar için ön sipariş verebiliyor. Ancak farklı depolama alanlarına ve RAM’e sahip bilgisayarlar seçildiğinde teslim tarihleri de farklılık gösteriyor.

MacBook Pro’nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli için kargo çıkış tarihi resmi açıklamadaki gibi 24 Haziran olarak gözüküyor. Ancak 512 GB, 1 TB ya da 2TB depolamaya sahip versiyonlar için kargolama tarihi en erken 1 Temmuz olarak gözüküyor. 16 GB RAM’e sahip MacBook Pro’da da kargolama tarihi 24 Haziran gözükürken 24 GB RAM’e sahip modeli sipariş vermek isteyen kullanıcılar için durum daha da vahim. Bu bilgisayarın kargolama tarihi en erken 1 Ağustos olarak gözüküyor.

MacBook Pro’da yaşanan bu tedarik sorununun sebebinin nedeni ise tam olarak bilinmiyor ve Apple bu konu hakkında açıklama yapmadı.

M2 işlemciye sahip MacBook Air için ön sipariş kapalı

Yeni bir tasarıma ve güçlü bir işlemciye sahip MacBook Air’in temmuz ayından itibaren ön siparişe açılması bekleniyor. Apple kesin bir tarih vermedi ve MacBook Pro’da yaşanan bu kargo sorunundan sonra MacBook Air için ön siparişler temmuz ayının son haftasına kadar başlamayabilir. Bu durumda da kargolama tarihi Ağustos'un başlarını hatta sonlarını bile bulabilir.