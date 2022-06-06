Apple M2 işlemci duyuruldu. Yeni nesil Mac bilgisayarlarda karşımıza çıkacak olan işlemci, tahmin edebileceğiniz gibi daha yüksek performans ve güç verimliliği vadediyor.

Apple'ın yıllık geliştirici konferansı WWDC 2022 başladı. Apple, iOS 16 ile etkinliğe hızlı başladı. Dahası, yeni nesil Mac bilgisayarlara güç verecek olan ARM tabanlı Apple M2 işlemci de WWDC 2022'nin ilk gününde gün yüzüne çıktı. Yeni Apple M2 işlemci, çok daha yüksek performans ve verimlilik vadediyor.

Halihazırda piyasada olan Apple M1 işlemciden yüzde 25 daha fazla, 20 milyar transistöre sahip olan Apple M2 işlemci, ikinci nesil 5 nm süreciyle üretiliyor. Yeni Apple M2, 100 Gb/s bellek bant genişliği sunuyor ki bu konuda da Apple M1 işlemcinin yüzde 50 üzerine çıkmayı başarmış durumda.

Apple M2, saniyede 15 milyondan fazla işlem gerçekleştirebiliyor

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre M2, M1 ile aynı enerji tüketimiyle dahi yüzde 18 daha yüksek işlem ve yüzde 35 daha yüksek grafik performansı göstermeyi başarıyor. 16 çekirdekli bir yapay zeka motoruna sahip olan Apple M2, maksimum güçte saniyede 15,8 milyon işlem gerçekleştirebiliyor.

Apple'ın açıklamalarına göre M2, 12 çekirdekli bir PC işlemcisinin maksimum performansının yüzde 87'ini, yüzde 75 daha az enerji tüketimiyle ulaşabiliyor. Bu arada Apple M2'nin en üst versiyonunda 10 çekirdekli GPU sunduğunu da belirtelim. Peki Apple M2 işlemci, nasıl bir donanım ve yazılım desteği sunuyor?

24 GB'a kadar LPDDR5 RAM

6K harici ekran desteği

8K ProRes, H.263, HEVC video kodlama ve kod çözme

Apple M2 ile gelecek ilk ürün 2022 MacBook Air olacak

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni M2 işlemci ile piyasaya sürülecek ilk ürün, 2022 MacBook Air olacak. MacBook Air modellerinin özellikle profesyoneller tarafından özellikle nispeten uygun fiyatlı olmaları sebebiyle fazlasıyla tercih edildiğini düşünürsek M2'nin ilk olarak MacBook Air ile gelmesinin yeni işlemciyi bir an önce deneyimlemek isteyenler için güzel bir haber olduğunu dile getirebiliriz.

WWDC 2022'nin ilk gününde duyurulan diğer Apple ürün ve hizmetleri şu şekilde: