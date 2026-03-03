M4 iPad Air vs M3 iPad Air: Yeni Modele Geçmek Mantıklı mı?

Apple, M4 çipli iPad Air modelini tanıttı. Peki M3 iPad Air sahiplerinin M4 iPad Air'a geçmesi mantıklı mı? Sizin için iki modeli karşılaştırdık.

Apple, bu hafta boyunca yeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. İlk duyurular da 2 Mart günü gelmişti. Şirket, iPhone 17e ve M4 işlemcili iPad Air modellerini resmen tanıtmıştı. Biz de bu içeriğimizde yenilenen iPad Air modelinin neler sunduğuna ve önceki nesille ne gibi farkları olduğuna bakacağız.

M4 iPad Air ile M3 iPad Air’ı karşılaştırıyoruz. Yeni modele geçmeye değer mi? Aralarında ne gibi farklar var? Gelin yeni iPad Air ile bir önceki nesli karşılaştıralım ve aralarındaki farklara bakalım.

Tasarım ve ekran aynı

M4 iPad Air modeli, tasarım açısından bir önceki nesille aynı olarak geliyor. Ekranlar ve boyutlar da yine aynı. 2360 x 1640 çözünürlüklü 11 inç boyutunda ekran, 2732 x 2048 çözünürlüklü 13 inç boyutunda ekran seçenekleri bulunuyor. 500 nit parlaklık sunduğunu da belirtelim. Yani anlayacağınız tasarım ve boyut konusunda bir farkları yok.

İşlemci

En büyük farklardan biri tabii ki bu. Yeni iPad Air, Apple’ın M4 çipinden güç alıyor. M4 çip, bir önceki nesil iPad Air’de kullanılan M3’e göre %30 daha hızlı, M1’e göre ise 2,3 kat daha iyi performans veriyor. Çip daha yeni olsa da M3 iPad Air kullananlar için öyle ahım şahım bir performans iyileştirmesi olmadığını söyleyebiliriz.

12 GB RAM

Bir diğer büyük fark ise RAM tarafında. Öyle ki iPad Air modeli, M4 çipli modeliyle artık 12 GB RAM’den başlıyor. Bu da önceki nesle kıyasla %50’lik bir artış demek. M3’lü iPad’de başlangıç 8 GB’tı. 12 GB’ın gerçekten fark yaratabilecek iyi bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak bellek bant genişliği 120 GB/s'ye çıkarıldı; bu da yerel yapay zeka modellerinin daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir.

C1X Modem ve N1 çip

Eğer hücresel destekli bir M4 iPad Air alırsanız cihazda Apple’ın kendi geliştirdiği modem olan C1X’i göreceksiniz. İlk olarak iPhone Air ile kullanılmaya başlayan bu modem, M3'te bulunan üçüncü parti modemi değiştirerek bazı avantajlar sunuyor. Önceki nesle göre %30 daha az enerji tüketimi sağladığı ve %50 civarında daha hızlı hücresel bağlantı sunduğu belirtilmiş.

Buna ek olarak yeni iPad’de N1 kablosuz çipi de görüyoruz. iPhone 17 serisiyle ilk kez tanıtılan bu çip, M4’lü iPad Air’in Wi-Fi 7 desteğine sahip olmasını sağlıyor ve daha iyi bağlantı imkânı sunabiliyor.

M3 iPad Air’den M4’e geçmek mantıklı mı?

Aralarındaki farklar bu kadar. Renkler, fiyatlar, boyutlar ve diğer konularda bir fark yok. M3 iPad Air modeli Apple’ın resmî sitesinde artık yok ancak 3. taraf satıcılarda 35-40 bin TL arasına bulunabiliyor. M4’lü iPad Air’ın başlangıç fiyatı da 37.999 TL.

Eğer M3 iPad Air sahibi biriyseniz M4 iPad Air’e geçmenin pek bir anlamı yok. Apple, bu ürünüyle aslında M3 kullanıcılarını değil, daha eski iPad kullanıcılarını hedefliyor. Kısacası pek iyileşme olmadığı için M3’ten M4 iPad Air’e geçmek mantıklı değil. Ancak daha eski bir model sahibiyseniz M4 güzel bir iyileştirme olacaktır.