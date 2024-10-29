Apple'ın bugün yarın duyurması beklenen M4 işlemcili Mac Mini modeli, Amazon'da ortaya çıktı. Amazon, hatayı fark ettiği gibi listelemeyi kaldırdı ancak iş işten geçmiş oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz akşam düzenlediği bir etkinlikte M4 işlemcili iMac'i duyurdu. Ancak şirketin M4 işlemcili tek yeni ürünü bu değildi. Yakın bir gelecekte duyurulmasını beklediğimiz ürünlerden bir tanesi de M4 işlemcili Mac Mini.

Apple, şu an için yeni Mac Mini ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'da yapılan bir listeleme, söz konusu ürünün tüm özelliklerinin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Amazon, hatayı fark ettiği gibi ürün listelemesini kapattı ancak iş işten geçmiş oldu.

İşte M4 ve M4 Pro işlemcili Mac Mini'nin özellikleri:

Amazon'dan alınan ekran görüntüleri, henüz piyasaya sürülmemiş Mac Mini'de hem M4 hem de M4 Pro işlemci seçeneklerinin sunulacağını gözler önüne seriyor. Tüketiciler, bu küçük bilgisayarı 64 GB'ye kadar RAM ve 8 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirebilecekler. Bir dipnot olarak; Apple Intelligence özelliklerinin M4 işlemcili Mac Mini'de bulunacağını da söyleyelim.

Bu arada; yeni Mac Mini, tasarım açısından önceki modellere göre biraz daha küçük olacak gibi görünüyor. Ancak Amazon'un paylaştığı görsel çok küçük ve bulanık. Bu yüzden konuyla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz.

M4 işlemcili iMac ile ilgili detaylı bilgi için: