M4 işlemcili iMac resmen duyuruldu. Cıvıl cıvıl renkleri ve ultra yüksek performans vadeden bilgisayarlar, Apple Intelligence için özel olarak tasarlandı.

ABD'li teknoloji devi Apple, haftalardır beklenen duyuruyu gerçekleştirdi. M4 işlemcili yeni iMac resmen duyuruldu. İşte Apple'ın "dünyanın en iyi hepsi-bir-arada masaüstü bilgisayarı" olarak tanımladığı rengarenk renk seçeneklerine sahip yeni iMac'lerin sahip olduğu tüm özellikler…

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre M4 işlemcili iMac modelleri, M1 işlemcili modellere kıyasla fotoğraf düzenleme ve oyun oynama gibi işlerde 2,1 kat; günlük üretkenlik uygulamalarında 1,7 kat daha iyi performans sunuyor. 24 inç 4.5K Retina ekran ise artık nano-texture cam seçeneği sunuyor. 16 GB varsayılan RAM kapasitesine sahip cihazın başlangıç fiyatı da Windows rakiplerine göre çok yüksek değil.

Karşınızda yeni M4 işlemcili iMac'ler

Mac bilgisayarlar hiçbir zaman oyun için "yeterli" görülmemiştir. Ancak Apple'ın iddiasına göre M4 iMac modelleri, mevcut M1 işlemcili modellerle kıyaslandığında 2 kat daha yüksek FPS vadediyor. Üstelik RAM kapasitesi de 32 GB'a kadar artırılabiliyor. Üstelik Adobe Photoshop ve Premiere Pro gibi uygulamalarda filtre ve efekt gibi işlemlerde de iki kat daha yüksek performans görülüyor.

Rengarenk renk seçenekleri

Elbetteki bu denli güçlü bir cihazda renk seçeneklerini fazla konuşmaya gerek yok ancak yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor ve mavi renk seçenekleriyle gelen yeni iMac'ler, hem ev hem de ofis ortamını kelimenin tam anlamıyla renklendirecek diyebiliriz. Bu arada küçük bir hatırlatma: Yeni iMac'lerde 12MP çözünürlüğünde "Center Stage" olarak adlandırılan ön kamera bulunuyor.

Yeni nano-texture cam seçeneği

Haberimizin başında paylaştığımız nano-texture cam seçeneğinin detaylarına gelecek olursak; yeni cam seçeneği, iMac'lerdeki yansıma ve parlamaları önemli derecede azaltıyor. Bu özellikle cam kenarı çalışma masalarında çalışmayı kolaylaştırıyor.

M4 iMac özellikleri

İşlemci M4 8/10 çekirdekli CPU

8/10 çekirdekli GPU Depolama 256GB/512GB/1TB/2TB SSD RAM 16/24/32GB Ekran 24 inç 4.5K Retina

4480 x 2520p çözünürlük

500 nit parlaklık

Nano‑texture cam (opsiyonel) Kamera 12MP Center Stage

1080p video kaydı Ekran Desteği 1080p 4 adet

6K 60Hz 2 adet

8K 120Hz 1 adet Kablo Bağlantı Thunderbolt 4 (40 Gbps’ye kadar)

USB 4 (40 Gbps’ye kadar)

2. nesil USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar)

DisplayPort

Gigabit İnternet Kablosuz Bağlantı Wi‑Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3 Boyutlar ve Ağırlık 54,7x46,1x17,7cm

4,44kg Kutu İçeriği iMac

Magic Keyboard

Magic Mouse

143 W güç adaptörü

Güç kablosu (2 m)

USB‑C Şarj Kablosu

​Parlatma bezi (yalnızca nano-texture cam seçeneğinde)

M4 iMac fiyatları