Büyük heyecanla beklenen M4 işlemcili Mac'lerin çıkış tarihleri hakkında şimdiye kadarki en net iddia ortaya atıldı.

Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni iPad Pro modelleriyle birlikte yeni çipi M4’ü bizlerle buluşturmuştu. Bu işlemcilerin ne zaman Mac’lere geleceği merak ediliyordu. Şimdiye kadar çıkan tüm iddialar, M4’lü Mac’lerin yıl sonuna kadar tanıtılacağı yönündeydi.

Ancak hangi ay olacağına dair bir bilgi edinememiştik. Bugün bu durum değişti. MacRumors’ın kaynaklarından edindiği bilgiler, M4’lü Mac’lerin ne zaman tanıtılacağını ortaya çıkardı.

M4 işlemcili Mac’ler, kasımda tanıtılacak

Konuya yakın güvenilir bir kaynağın MacRumors ile paylaştığı iddiaya göre Apple, kasım ayında M4 işlemcili Mac modellerini bizlerle buluşturacak. Tam tarih yok ancak bu iddia, cihazların lansmanı hakkında şu ana kadar aldığımız en net bilgi.

Apple’ın normalde eylülün ardından ekimde de etkinlik düzenlediğini biliyoruz. Bu yüzden Mac’lerin ekimde gelmesi bekleniyordu. Ancak yeni iddia, kasımda bir etkinlik görebileceğimizi belirtti. Ekimde bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok. Belki de Mac’lerin ekim sonunda tanıtılıp kasımda satışa sunulduğunu görebiliriz. Kaynak, bu konuda detay paylaşmamış.

Peki bu etkinlikte hangi Mac modelleri gelecek? M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili 14 ve 16 inçlik MacBook Pro'ları göreceğiz. Buna ek olarak yıllar sonra ilk kez tasarım değişikliği yaşayacak Mac mini de tanıtılacak. Ayrıca yeni iMac’i de göreceğiz. M4’lü MacBook Air’ın ise 2025 başında gelmesi bekleniyor.

Yeni Mac modelleri hakkında maalesef çok detay yok. Ancak yakın zamanda gelen bilgiler, şirketin çok büyük bir değişiklik yapabileceğini göstermişti. Öyle ki M4’lü Mac’lerde 16 GB’ın standart olarak geldiğini görmeye başlayabiliriz.