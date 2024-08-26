Yeni bir iddiaya göre Apple, M4'lü Mac'lerde tarihi bir değişiklik yapacak. Artık 8 GB yerine 16 GB RAM'in minimum kapasite olduğunu görebiliriz.

Apple’ın Mac cihazlarında 8 GB RAM sunması, çok uzun süredir tartışılan bir konu. İlk olarak 2012’de tanıtılan MacBook Pro ile başlayan bu uygulama hâlâ devam ediyor. Şu anda piyasadaki M3’lü MacBook Pro, MacBook Air ve iMac gibi cihazların hepsi standart olarak 8 GB RAM’le geliyor.

Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre bu durum, yeni nesil Mac modellerinde değişebilir. Çok yakında 8 GB RAM’li Mac’lere elveda diyebiliriz.

M4’lü Mac’ler 16 GB RAM’le gelebilir

Gurman’ın edindiği bilgilere göre Apple, M4 çipe sahip olacak 4 yeni Mac modelinde 16 GB standart RAM’i test ediyor. Yani cihazların, 16 veya 32 GB RAM ile piyasaya sürüldüğünü görme ihtimalimiz var. Normalde 8 GB’lık RAM’i 16 GB'a çıkarmak için binlerce TL ödemek zorunda kalıyorduk. İddia gerçek çıkarsa buna gerek kalmayabilir.

Apple’ın bu yıl bitmeden yeni nesil Mac modellerinden bazılarını tanıtması bekleniyor. Bunlar arasında MacBook Pro, Mac mini ve iMac var. Macbook Air’ın ise 2025’te M4 çipe kavuşması bekleniyor. Air’da 16 GB'ın standart olup olmayacağı belirsiz.

Apple’ın 8 GB inadından vazgeçip 16 GB’ı standart yapmak istemesinin nedeni belli olmasa da bazı tahminler var. Şirket, Apple Intelligence ismini verdiği yapay zekâ özelliklerinin çok daha iyi çalışması için bu geçişi istiyor olabilir. Tabii ki bu sadece bir tahmin. Kesin bir şey söyleyemiyoruz.

8 GB RAM, özellikle MacBook Pro için büyük eleştiri konusuydu. İnsanlar, “Pro” isimli bir cihazda bu kadar düşük bir kapasitenin doğru olmadığını, 16 GB’ın minimum olması gerektiğini belirtiyordu. Apple ise birleşik mimarinin kullanımı ve verimliliği nedeniyle 8 GB’ın 16 GB RAM’li bilgisayarlara benzer olduğunu savunmuştu.