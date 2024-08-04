iPhone 16 Serisinin Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir

Apple'ın yeni iPhone 16 serisini ne zaman tanıtacağına dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Apple, geleneksel olarak yeni iPhone serilerini sonbahar başlarında, genelde de eylül ayında piyasaya sürüyor. Bu yılın iPhone serisinin de eylül ayında karşımıza çıkması bekleniyor. Artık eylül ayına sayılı günler kalmışken Apple'ın iPhone 16'yı ne zaman çıkaracağına dair yeni iddialar ortaya atılıyor.

İddialara göre Apple, iPhone 16 serisini 10 Eylül'de tanıtacak. Bu modellerin satışa çıkacağı tarih olarak ise 20 Eylül gösteriliyor. Lansmana günler kala iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max ile ilgili başka bilgiler de ortaya çıkıyor.

İşte iPhone 16 hakkında bilinenler

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Öncelikle Apple, yeni seri akıllı telefonları ile birlikte Apple Intelligence adını verdiği yapay zekâ özelliklerini iOS'a entegre edecek ve kullanıcılarına sunacak. Ayrıca bu modelde batarya kapasitesi artacak ve iPhone 16 Pro Max, 6,9 inçlik büyük bir model olacak ve selefinden daha koyu tonlarla gelecek.

iPhone 16 Pro ve Pro Max'te Apple'ın işlemci tercihinin ise A18 Pro olması bekleniyor. Bu çip A17 Pro'dan sadece daha yüksek CPU gücüne sahip değil aynı zamanda cihaz üzerinde kullanılacak yapay zekâyı da daha kolay ve performanslı şekilde kullanmayı sağlıyor. Standart modelde ise A18 Pro çipinin mi yoksa geçen yılın işlemcisinin mi kullanılacağı konusunda karışık bilgiler geliyor.