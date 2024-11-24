Apple'ın mevcut en güçlü bilgisayarı olan M4 MacBook Pro'nun batarya değişim ücreti açıklandı. Ücret, pek çok kişi için yüksek görünse de cihazın başlangıç fiyatıyla karşılaştırıldığında normalleşiyor.

Akıllı telefonlarda performans kaybı söz konusu olduğunda pil sağlığı, ilk kontrol edilen unsurlardan biri oluyor. Açıkçası benzer bir durum dizüstü bilgisayarlarda da geçerli. Peki performans canavarı M4 MacBook Pro'nun pil sağlığı azaldığında değiştirmek için ne kadar ödemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Artık bu sorunun da bir yanıtı var.

Apple'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre 14 inç ya da 16 inçlik model olması fark etmeksizin M4 MacBook Pro'nun pil değişim ücreti 10.299 TL. Bu ücretin yüksek mi normal mi olduğunun yanıtını M4 MacBook Pro'nun 74.999 TL'lik başlangıç fiyatını hatırlattıktan sonra size bırakıyoruz. Bu arada Apple'ın 2017 model MacBook Pro dahil tüm MacBook Pro modellerinin pil değişim ücreti için 10.299 TL tahmini fiyat belirlediğini belirtelim.

MacBook Pro'nun pil değişim ücreti, iPhone 16'dan 2 buçuk kat pahalı

Karşılaştırmak kesinlikle doğru olmayacaktır ancak merak edenler için hatırlatmış olalım: Apple, en güncel akıllı telefonları olan iPhone 16 ve 16 Plus için 3.949 TL, iPhone 16 Pro ve Pro Max için ise 4.779 TL pil değişim ücreti talep ediyor. Ülkemizde satışta olan tüm iPhone modellerinin ekran, batarya ve diğer tamir ücretlerine aşağıdaki içeriğimizden bakabilirsiniz.