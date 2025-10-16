M5 MacBook Pro, Bazı Ülkelerde Adaptörsüz Satılıyor: Peki Türkiye'de Durum Ne?

Apple, M5 işlemcili MacBook Pro modelini bazı ülkelerde kutuya eklerken bazılarında eklemedi. Peki Türkiye'de nasıl gelecek?

Apple, dün yaptığı sürpriz bir duyuruyla yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Tanıtılan ürünler, şirketin yeni nesil silikon çipi M5’ten güç alıyordu. En dikkat çekenlerden biri de yeni M5 MacBook Pro modelleriydi. Bu cihaz, önemli performans iyileştirmelerinin yanı sıra 14 & 16 inçlik versiyonlar ile kullanıcıların beğenisine sunuluyordu.

Peki M5 MacBook Pro’nun kutusunda neler var? Bu sene de tıpkı bir önceki nesillerde olduğu gibi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Öyle ki M5 MacBook Pro, bazı ülkelerde adaptörle, bazı ülkelerde adaptörsüz geliyor.

Türkiye’de adaptör sunuluyor

Avrupa Birliği’nde uygulanan yasalar nedeniyle Avrupa’da piyasaya sürülen M5 MacBook Pro modeli kutusundan adaptörsüz çıkıyor. Aynı şekilde Birleşik Krallık’ta da bu durum mevcut. Ancak ABD ve bir ara adaptör çıkmaması nedeniyle şirkete ceza Brezilya gibi ülkelerde bu geçerli değil. Şirket, o ülkelerde adaptörü kutuya eklemiş.

Peki Türkiye’de satın aldığınız yeni MacBook Pro modelinde adaptör çıkacak mı? Apple’ın resmî sitesi üzerinden M5 MacBook Pro’nun sayfasını incelediğimizde kutu içeriğinde USB-C kabloya ek olarak bir de güç adaptörü yer alıyor. Bu da M5 MacBook Pro'nun Türkiye’de adaptörle sunulacağı, ek bir ücret vermenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor.