2022 yılında geçerli olacak asgari ücret net 4.250 TL olarak açıklanmışken bugün, işverenlere yönelik vergi muafiyeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni önerge yürürlüğe girdiği takdirde ücretlerin 5 bin TL’ye kadar olan kısmının vergiden muaf olabileceğini açıkladı.

Türkiye, son haftalarda durdurulamayan bir döviz kuru ve enflasyon artışıyla karşı karşıyayken vatandaşın alım gücü büyük bir düşüş yaşadı. Tüm ürünler son 3 ayda en az %50 oranında zamlanırken 2022 yılında asgari ücretin ne olacağı da fazlasıyla merak ediliyordu. Yapılan dört toplantının ardından asgari ücret, 4.250 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücrette yapılan %50’lik zamla birlikte işverene de bu zammı tam anlamıyla yansıtmayacak bir önlem alınmıştı. Daha önce asgari ücretten vergi alınmayacağı konuşulurken brüt asgari ücretten tüm vergiler değil, yalnızca gelir vergisi ve damga vergisi çıkarılmıştı. Bugünse işverenlerin halen devam endişelerine bir çare olacak duyuru geldi.

Brüt asgari ücrete kadar ücretlerde tüm vergiler kalkabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmının vergiden muaf olacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte brüt asgari ücret ve altında ücret veren çalışanların bu ücreti verirken herhangi bir vergiye tabii olmayacağı aktarıldı.

Öte yandan vergi muafiyeti konusu henüz kesinleşmiş değil. Elitaş, vekiller tarafından imzaya açılan bu yöndeki yönergenin komisyon tarafından kabul edildiği takdirde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yönerge yürürlüğe girdiğinde net asgari ücretle (4.250 TL) çalışan bir çalışanın işverene maliyeti yine net asgari ücret kadar olacak. Aynı şekilde tüm işçi ve memurlar için brüt 5 bin TL’ye kadar olan kısımdan vergi alınmayacak.

Türkiye’de 2022 yılında uygulanacak brüt asgari ücret 5 bin 4 TL idi. Önerge yürürlüğe girmezse bunun işverene maliyeti 5 bin 879 TL olacak.