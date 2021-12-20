Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS); benzine, motorine ve LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olacak yeni bir zam geldiğini duyurdu.

Son haftalarda önüne geçilemeyen bir hızlı artmaya devam eden döviz kuru, tük sektörlerde fiyat artışını beraberinde getirirken akaryakıt fiyatlarının da 11’lerin üzerine çıkmasına neden olmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), araç sahiplerinin yeni haftaya başlamamış olmayı dilemesine neden olacak bir duyuru daha yaptı.

Son olarak 17 Aralık Cuma günü akaryakıt fiyatlarına zam duyurusu yapan EPGİS, bugünkü paylaşımında benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG’ye 57 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Söz konusu zamlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatına yansıyacak.

EPGİS'in duyurusu:

Zamla birlikte yarın göreceğimiz ortalama pompa fiyatları (litre başına):

Benzin:

Ankara: 12,29 TL

İzmir: 12,30 TL

İstanbul: 12,24 TL

Motorin:

Ankara: 12,09 TL

İzmir: 12,13 TL

İstanbul: 12,06 TL

LPG:

Ankara:9,67 TL

İzmir: 9,38 TL

İstanbul: 9,44 TL

Akaryakıt firmaları, EPGİS aracılığıyla devlete çağrıda bulunmuştu: