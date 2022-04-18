Fiyatıyla piyasanın en ucun MacBook'u olacak olan MacBook Air 2022'nin nasıl görüneceği ortaya çıktı. Cihazın, bazı MacBook Pro modellerine tasarımsal olarak yaklaşacağı ifade edildi.

Yeni nesil Apple MacBook'lar giderek yaklaşıyor. Şimdiyse ortaya çıkan yeni sızıntılar, fiyatıyla zamanın ‘en ucuz MacBook’u olacak olan MacBook Air 2022’nin tasarımının nasıl olacağını bizlere gösteriyor.

Etrafta dolaşan söylentilere göre yeni MacBook Air 2022 hem tasarımı hem de teknik özellikleri açısından tam bir revizyon alacak gibi görünüyor. Gelin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüleceği konuşulan MacBook Air 2022’nin ortaya çıkan render’ına ve bilinen özelliklerine birlikte göz atalım.

MacBook Air 2022 nasıl görünecek?

Apple’ın daha önce kullandığı konik tasarımın aksine, MacBook Air 2022, bazı MacBook Pro modelleriyle de uyumlu bir tasarım dilne bürünecek ve konik tasarım geride bırakılacak. Buna ek olarak Apple’ın, Pro modellerine ve 24 inç iMac’e ait bazı tasarım özelliklerini de dahil etmeyi hedeflediği MacBook Air, bir dizi heyecan verici renkte satışa sunulacak gibi görünüyor. MacBook Air 2022'de 13.6 inç retina ekranla birlikte bir mini LED ekran yer alacağı da dedikodular arasında yer alıyor.

MacBook Pro'da bulunana benzer şekilde yeniden tasarlanmış bir klavyenin bulunacağı ifade edilen MacBook Air 2022’de, Pro’dan farklı olarak her harfin altında boşluk bulunan tamamen beyaz bir klavye olacağı ifade ediliyor. Dahası, MacBook Air 2022'nin mevcut M1 çipinin bir yükseltmesi olacak en yeni Apple M2 çipi ile destekleneceği biliniyor.

Dedikodulara göre bir USB Type-C ve bir Thunderbolt bağlantı noktası bulunduğu iddia edilen MacBook Air 2022’ye dair şimdilik HDMI ve SD kart yuvalarının varlığını doğrulayan herhangi bir bilgi ise bulunmuyor. 16 GB bellek ile 2 TB'a kadar depolama seçenekleri olacak olan cihazın pil ömrünün ise 20 saat olacağı söyleniyor.