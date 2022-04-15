Apple'dan iPhone 15'in Kamerası İçin Yeni Ortaklık!

Apple'ın bir süredir LG ile tedarik ortaklığı yaptığı biliniyor ve bu ortaklığa iPhone 15'in kamera modülü için yeni bir isim daha eklendi. iPhone 15'in kamerasının sahip olacağı söylenen periskop lesnler Jahwa Electronics'ten gelebilir.

Apple, iPhone 13’ü henüz yeni piyasaya sürmüş olmasına rağmen iPhone 14 ile ilgili söylentiler gelmeye başlamıştı. Bu söylentilerin büyük bir çoğunluğu, Apple’dan bekleyebileceğimiz şeylerdi. Şirket, her yeni iPhone modeliyle kullanıcılarına pek çok açıdan daha iyi bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Bu sebeple de gelecek olan modellerden de beklentiler yüksek oluyor. iPhone 14 ile ilgili söylentiler henüz netlik kazanmamış olsa da iPhone 15 ile ilgili de ilginç bilgiler ortaya atıldı. Bu bilgilere göre gelecekte iPhone kullanıcılarını çok daha farklı bir kamera deneyimi bekliyor olabilir.

iPhone 15 periskop kamerayla birlikte gelebilir

Uzun bir süredir Apple’ın LG ile tedarik ortaklığı yaptığı biliniyordu. The Elec’in haberine göre ise bu ortaklığa Jahwa Electronics de eklendi ve iPhone 15’in kamerası için iki şirketten de yardım alınacak. IPhone 15’in kamerasıyla ilgili söylentilerin fitilini ateşleyen ise geçtiğimiz günlerde Jahwa Electronics’in optik görüntü sabitleme parçaları üreteceği yeni tesisler için 155 milyon dolar harcadığıyla ilgili haberler oldu. Apple’ın tedarikçi firmaların kendi bileşenleri için özel tesisler kurmasını istediği biliniyor. Jahwa Electronics’in yeni tesisi açmasının sebebinin de bu olduğu düşünülüyor.

İddiaya göre, Jahwa Electronics bu yeni üretim tesisinde iPhone 15’in kamerasında da yer verilecek periskopik kameraların da üretimini gerçekleştirecek. Bu periskop temelli lens sistemi sayesinde de yeni iPhone 15’in kamerasında optik yakınlaştırma miktarı büyük ölçüde artırılabilecek. Tabii bu optik yakınlaştırma özelliği artarken, kamera modülünün boyutunun da bir miktar artması bekleniyor. Aynı zamanda iPhone 15’in kamera modülü için LG’nin yeni zoom teknolojisi ve Jahwa’nın periskopik lenslerinin kullanacağı düşünülüyor. Ancak haberler doğruysa bile Jahwa Electronics’in bu yeni tesisinin açılması ve Apple tarafından onaylanması bir yıldan uzun bir süreç. Yani beklendiği üzere uzun bir süre iPhone 15’ten sadece ‘söylentiler’ duymakla yetineceğiz. Tabii iPhone 14 için de bu söylentiler bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

iPhone 14 ile ilgili şimdiya kadar çıkan tüm söylentiler: