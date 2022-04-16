Apple'ın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen Mac modelleriyle ilgili yeni söylentiler ortaya atıldı. İddialara göre M2 yonga setine sahip 6 yeni Mac modeli yolda.

Apple’ın merakla beklenen ve çok sayıda söylentiye konu olan yeni MacBook serisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde ilginç bilgiler ortaya atılmıştı. Hatta bu bilgilerden bazıları MacBook Air ve Pro’nun çıkış tarihine dair olası yeni tahminler de barındırıyordu.

Apple’ın yeni modelleriyle ilgili ağzını pek de sıkı tutamayan ve çoğu doğru çıkan iddialarıyla tanıdığımız Mark Gurman yine söylemleriyle kafa karıştırmayı başardı. Gurman, Apple’ın yeni Mac cihazlarıyla ilgili oldukça ilginç bilgiler ortaya attı.

Apple M2 yonga setine sahip 6 yeni Mac cihazını test ediyor

Mark Gurman, sıklıkla Apple’ın yeni cihazlarıyla ilgili söylemleriyle gündeme gelmeye devam eden bir Apple analisti ve bu defa oldukça iddialı söylemleriyle gündeme geldi. Gurman, Apple’ın M2 yonga setine sahip 6 yeni Mac modeli çıkarmayı planladığını ve hatta testlerine başlandığını aktardı. Gurman’ın bu iddiaları çok sayıda kişiden de destek aldı. Tabii Gurman, gelecekte karşımıza çıkabilecek Mac modelleriyle ilgili ayrıntılar vermeyi de ihmal etmedi. İddiasına göre Macbook Air, Macbook Pro 13 inç M2 yonga setiyle birlikte gelirken; Mac Mini, MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç M2 Pro ve M2 Max yapılandırmasıyla birlikte gelecek.

M2 yonga setinin 8 CPU çekirdeği ve 10 GPU çekirdeğine sahip olması, M2 Max’ın ise 12 CPU çekirdeği ve 38 GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte bu yonga setleri dışında Apple’ın yeni cihazlarında kullanması beklenen bir diğer yonga seti ise geçtiğimiz aylarda ilk duyurusu yapılan M1 Ultra oldu. Çıkan haberlere göre, Apple’ın Mac Pro modelinde M1 Ultra kullanabileceği ve M2 yonga setine sahip Mac Mini’ye alternatif olarak M1 Pro yonga setiyle yeni bir Mac Mini’yi piyasaya sürebileceği söyleniyor.

Tabii Apple’ın bir süre önce Intel ile olan iş birliğini sonlandırmasının ardından yeni çiplerine sahip Mac cihazlarında başarılı işler ortaya koyması büyük bir önem taşıyor. Biliyorsunuz ki bir dönem Mac cihazların performansıyla ilgili kullanıcılardan duyduğumuz çok sayıda şikayet vardı. Bu sebeple Intel çip kullanımından uzaklaşan şirket, Apple Silicon projesini başlatarak kendi çiplerini üretmeye başlamıştı. Şirket içinde tartışmalara sebep olan ve pandemi süreciyle birlikte şirketi zor duruma sokan bu kararın en yeni meyvelerini ise önümüzdeki günlerde görmeyi umut ediyoruz.