MacBook'ta Red Dead Redemption 2 Oynayabileceksiniz!

Mac bilgisayar sahiplerinin Windows ve Linux için geliştirilen uygulamaları çalıştırmalarını sağlayan CrossOver platformu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, bu platformu güncellediğini duyurdu. CrossOver 25 olarak karşımıza çıkan yeni sürüm, en çok da oyunseverleri memnun edecek gibi görünüyor.

CrossOver 25 için yayımlanan güncelleme notlarına baktığımızda çok önemli iyileştirmelerle karşılaşıyoruz. Bu iyileştirmelerin başında oynanmak istenen oyunlar için gerekli yamalara olan ihtiyacın kaldırılması yer alıyor. Yani bir MacBook kullanıcısı, CrossOver 25 ile ekstra uğraş vermeden oyun oynayabilecek.

Red Dead Redemption 2 desteği geldi!

CrossOver 25'in oyunseverleri en çok sevindirecek hamlesi, Red Dead Redemption 2 desteğine kavuşmuş olması. Böylelikle oyuncular, bu ikonik oyuna da Mac bilgisayarları üzerinden rahatlıkla erişebilecekler. Ayrıca Street Fighter 6, Need for Speed ​​Heat, Nioh 2 – The Complete Edition, Teardown, Age of Wonders 4, Dragon's Dogma 2 ve The Last of Us Part 1 gibi oyunlar da oynanabilecek. Tüm bunlara ek olarak, CrossOver 25, Age of Empires II: Definitive Edition'ın çok oyunculu desteğini aktifleştiriyor.

CodeWeavers tarafından geliştirilen CrossOver 25, ücretsiz deneme sürecinin ardından 64 dolar karşılığında satın alıp kullanabileceğiniz bir uygulama. Eğer siz de bu uygulamaya bir şans vermek isterseniz buradaki bağlantı üzerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.