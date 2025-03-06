ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu bağlamda; şirketin yepyeni dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra Mac Studio da duyuruldu. Lansmanda en çok dikkat çeken ürün, hiç şüphesiz Mac Studio'ydu.
Bunun nedeni ise yeni Mac Studio'nun ciddi anlamda pahalı olması. Hatta bu bilgisayar, Türkiye'deki en pahalı Apple ürünü oldu. Peki Mac Studio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.
Mac Studio Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|M4 Max işlemci
|99.999 TL
|M3 Ultra işlemci
|199.999 TL
Yalnız yukarıda gördüğünüz fiyatlar, Apple'ın varsayılan konfigürasyonunu satın almanız hâlinde geçerli. Mesela M3 Ultra işlemcili Mac Studio'yu 32 çekirdekli CPU’ya, 80 çekirdekli GPU’ya ve 32 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M3 Ultra ile çevirebiliyorsunuz. Bunun ekstra maliyeti 75 bin TL. Ancak yüksek konfigürasyon seçenekleri bunlarla sınırlı değil.
- 512 GB birleşik bellek fiyatı 200 bin TL.
- 16 TB SSD depolama fiyatı ise 230 bin TL.
Bu yükseltmeleri yapmanız hâlinde M3 Ultra işlemcili Mac Studio'nun fiyatı, 704.999 TL oluyor. Türkiye'de bu paraya ayağınızı yerden kesecek sorunsuz bir araba bile satın alabilirsiniz.
Peki yeni Mac Studio neler sunuyor?