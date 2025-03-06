Apple'ın dün duyurduğu Mac Studio, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Yeni bilgisayar, fiyatı ile dudak uçuklatıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu bağlamda; şirketin yepyeni dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra Mac Studio da duyuruldu. Lansmanda en çok dikkat çeken ürün, hiç şüphesiz Mac Studio'ydu.

Bunun nedeni ise yeni Mac Studio'nun ciddi anlamda pahalı olması. Hatta bu bilgisayar, Türkiye'deki en pahalı Apple ürünü oldu. Peki Mac Studio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

Mac Studio Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı M4 Max işlemci 99.999 TL M3 Ultra işlemci 199.999 TL

Yalnız yukarıda gördüğünüz fiyatlar, Apple'ın varsayılan konfigürasyonunu satın almanız hâlinde geçerli. Mesela M3 Ultra işlemcili Mac Studio'yu 32 çekirdekli CPU’ya, 80 çekirdekli GPU’ya ve 32 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M3 Ultra ile çevirebiliyorsunuz. Bunun ekstra maliyeti 75 bin TL. Ancak yüksek konfigürasyon seçenekleri bunlarla sınırlı değil.

512 GB birleşik bellek fiyatı 200 bin TL .

. 16 TB SSD depolama fiyatı ise 230 bin TL.

Bu yükseltmeleri yapmanız hâlinde M3 Ultra işlemcili Mac Studio'nun fiyatı, 704.999 TL oluyor. Türkiye'de bu paraya ayağınızı yerden kesecek sorunsuz bir araba bile satın alabilirsiniz.

Peki yeni Mac Studio neler sunuyor?