MacBook'lardan Kaldırılan Teknoloji iPhone'lara Gelebilir

Yeni patent dosyalarına göre Apple, iPhone'lara mıknatıslı şarj girişi geliştiriyor. Söz konusu teknoloji, Apple'ın geçtiğimiz yıllarda MacBook'lardan kaldırdığı mıknatıslı şarj girişine oldukça benziyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte tüketicilere MagSafe kablosuz şarj cihazını da tanıtmış ve kablosuz şarj deneyimine yeni bir bakış açısı getirmişti. Standart kablosuz şarj pedlerinde cihazı pedin üzerinde bırakmanız gerekirken MagSafe’deki mıknatıslar sayesinde kablosuz şarj cihazı iPhone 12’ye tutunuyor ve cihaz kablosuz bir şekilde şarj olurken de kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Dün Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ortaya çıkan yeni Apple patentleri, Cupertinolu şirketin mıknatıslı bağlantı teknolojisini daha işlevsel ve kullanımı kolaylaştıran bir şarj girişi için kullanmayı planladığını ortaya koyuyor. Bu, aynı zamanda iPhone’ların Lightning girişine veda edeceğinin de bir habercisi olabilir.

Apple, iPhone'lar için mıknatıslı şarj girişi geliştiriyor olabilir

Apple, söz konusu patent dosyalarında “iPhone” ismine yer vermiyor ancak patent görsellerinde yer alan imgeler, söz konusu şarj girişi tasarımının bir akıllı telefon için tasarlandığını açık bir şekilde belli ediyor. Buradaki ilginç nokta, mıknatıslı şarj girişi teknolojisinin Apple için çok da yeni bir teknoloji olmaması.

Apple, USB Type-C girişine geçiş yapmadan önce MacBook modellerinde mıknatıslı bir şarj yuvası kullanıyordu. Bu sayede şarj kablosunun girişini MacBook’un şarj yuvasına yaklaştırdığınızda kablo “pıt” diye MacBook’a bağlanıyordu. Bu teknoloji sayesinde cihaza bir kablo bağlı olduğunu unutup MacBook’unuzu hareket ettirseniz dahi kablo ya da MacBook hiçbir zarar görmeden bağlantı kesilebiliyordu.

Görünen o ki Apple, MacBook’larda yıllar önce vazgeçtiği bu şarj girişi teknolojinin bir benzerini iPhone’lara getirmeyi planlıyor. Apple, patentlerde oval ve düz tasarımlı birden fazla şarj girişi çözümü sunuyor ancak şu an için bu konuda somut bir adım atılmış değil. Yine de Apple’ın böyle bir mıknatıslı şarj girişine geçiş yapması, özellikle powerbankli iPhone kılıflarının kullanımını epey kolaylaştıracaktır.