Apple, WWDC 2025 etkinlikleri kapsamında yeni işletim sistemi macOS 26 Tahoe'yi duyurdu. Peki Mac bilgisayarlar için tasarlanan en yeni işletim sistemi neler sunuyor? İşte bilmeniz gereken her şey.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın büyük bir heyecanla beklenen WWDC 2025 etkinlikleri resmen başladı. Bu bağlamda; şirketin düzenlediği etkinliklerde en yeni işletim sistemleri ve uygulama özellikleri resmen tanıtıldı. Onlardan birisi de tahmin edebileceğiniz üzere yeni macOS sürümüydü.

2025 yılı, Apple için yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şirket, bu yıl itibarıyla piyasaya süreceği işletim sistemlerini o yıl ile ilişkilendirecek. Hâl böyle olunca macOS'un yeni sürümü, küresel çapta "macOS 26" olarak da anılacak. Şirket, macOS 26 için "Tahoe" ismini kullanacak.

Karşınızda macOS 26 Tahoe

Yeni tasarım:

Apple tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda yeni işletim sisteminin dikkat çekici yeniliklere ev sahipliği yapacağını görüyoruz. Bu yeniliklerin başında ise nispeten yenilenmiş bir tasarım bizleri bekliyor olacak. Şirket ayrıca genişletilmiş Apple Intelligence özellikleri ile Telefon ve Canlı Etkinlikler gibi uygulamalardaki yeniliklerle dikkat çekici bir deneyim sunacak. Apple, Spotlight'ın şimdiye kadarki en büyük güncellemeyi alacağını söylüyor.

macOS 26 Tahoe'deki tasarıma baktığımızda alıştığımız mac tarzının sürdürüleceğini görüyoruz. Ancak Dock, kenar çubukları ve araç çubukları iyileştirildi ve menü çubuğu da şeffaflaştırıldı. Bu sayede kullanıcılar, daha büyük bir ekran kullanıyor hissi yaşayacaklar. Öte yandan; Denetim Merkezi, artık özelleştirilebilecek. Mac bilgisayar kullanıcıları, artık klasör renklerini değiştirebilecek, sembol ve emoji ekleyebilecekler.

Telefon ve Canlı Etkinlikler uygulamalarına gelen yenilikler:

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre macOS 26 Tahoe'nin Telefon uygulaması, iPhone'lardakine çok benzeyecek. Continuity isimli özellik, iPhone'lara gelen aramaların Mac bilgisayarlara aktarılmasını sağlayacak. Üstelik Çağrı Tarama ve Bekletme Yardımı gibi yeni nesil özellikler de bu uygulamada kullanılabilecek. Bekletme Yardımı, bir müşteri temsilcisi ile görüşmek için beklerken size yardımcı olacak. Çağrı Tarama özelliği ise kayıtlı olmayan bir numaradan alınan çağrılarda devreye girecek. Özellik, arayan kişinin bilgilerini isteyip size aktaracak. Siz de yenıt verip vermeyeceğinize ilişkin kararı vereceksiniz.

Canlı Etkinlikler ise Mac bilgisayarların menü çubuğunda kendini gösterecek. Üstelik kullanıcılar, iPhone Mirroring aracılığı ile doğrudan Mac üzerinden yaklaşan Canlı Etkinlikler olayı için işlem yapabilecekler.

Apple Intelligence için hazırlanan yenilikler:

Apple, yapay zekâ destekli özellikleri için de bazı yenilikler açıkladı. Yapılan açıklamalara baktığımızda Mesajlar uygulamasının Canlı Çeviri desteği kazandığını görüyoruz. Yapay zekâ, gelen mesajı otomatik olarak çevirebilecek. Ayrıca FaceTime, anlık olarak altyazı oluşturabilecek. Telefon uygulaması da Canlı Çeviri özelliği sunmaya başlayacak. Kısayolları daha akıllı hâle getiren Apple, macOS 26 Tahoe'de Genmoji ve Image Playground uygulamalarını da güncelleyecek. Apple Intelligence, Hatırlatıcılar özelliğinde de aktif olarak kullanılabilecek.

Yepyeni Apple Games uygulaması macOS 26 Tahoe'ye geliyor:

Apple, oyunsever Mac kullanıcılarını da unutmadı. Apple Games olarak isimlendirilen yeni bir uygulama, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Oyuncular, bu uygulama sayesinde oyundan çıkmadan sistem ayarlarını düzenleyebilecek, arkadaşlarıyla sohbet edebilecekler. Hatta bu uygulama ile bir arkadaşınızı oyun oynamak için davet edebileceksiniz.

Apple, Mac ekosisteminin yepyeni oyunlara destek vermeye başlayacağını da açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Crimson Desert ve InZOI'ye ek olarak, Cyberpunk 2077, Cronos: The New Dawn, Architect: Land of Exiles, Lies of P: Overture, HITMAN World of Assassination, EVE Frontier, Where Winds Meet gibi oyunlar da yakında Mac bilgisayarlarda desteklenecek.

Spotlight'ın yeni özellikleri:

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Spotlight'ın yenilenen versiyonu, bir şeyler aramayı aşırı kolay hâle getirecek. Bu bağlamda; kullanıcı, bir terimle ilgili arama yapmaya başladığı anda o terimle ilgili tüm sonuçlar tek bir ekranda gösterilmeye başlayacak. Spotlight, bulduğu sonuçları kullanıcının geçmiş işlemlerine göre akıllı olarak sıralayacak. Tabii yepyeni filtreleme seçenekleri de sunulacak ve kullanıcılar, bu filtreler sayesinde aradıkları şeyi kolayca bulabilecekler.

Spotlight, artık yüzlerce işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirmenize de yardımcı olacak. Spotlight uygulaması üzerinden e-posta gönderebilecek, not oluşturabilecek veya bir podcast yayınını oynatmaya başlayabileceksiniz. Artık kullanıcı rutinlerini de göz önünde bulundurmaya başlayacak Spotlight, kişiselleştirilmiş öneriler de sunabilecek.

macOS Tahoe'deki diğer yenilikler:

Apple'ın macOS 26 Tahoe'deki yenilikleri bunlardan ibaret değil. Şirket, Safari'ye yenilenen bir kenar çubuğu getirdi. Mesajlar uygulaması ise yeni bir Ayrıntılar sayfası ile özelleştirilmiş arka plan gibi yeni özelliklere ev sahipliği yapacak. Journal uygulamasını Mac bilgisayarlara getiren Apple, Fotoğraflar uygulamasını da güncelledi. Yapılan çalışmalar ile Sabitlenmiş Koleksiyonlar özelliği Mac bilgisayarlara geldi.