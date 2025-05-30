9 Haziran günü tanıtılacak macOS 26'nın (macOS 16) hangi Mac'lere güncelleme desteği sunacağı ortaya çıktı. Eğer iddia doğruysa Apple, 4 Mac modeline desteği bırakacak.

Apple, 9 Haziran 2025 günü WWDC 2025’i resmen başlatacak. O günkü etkinlikte yeni işletim sistemi sürümlerini içeren birçok yazılım odaklı duyuru göreceğiz. Bu sürümlerde önemli bir değişiklik de olacak. Öyle ki iddialara göre artık sürümlerin isimleri yıl olarak değiştirilecek. Yani iOS 19 değil, iOS 26 göreceğiz. macOS’te de durum aynı. macOS 16 değil, macOS 26 olacak.

Yeni macOS sürümü heyecanla beklenirken özellikle de eski MacBook sahibi kullanıcılar, cihazlarının güncelleme alıp almayacağını merak ediyordu. İşte tam olarak bu konuda bilgiler geldi. macOS 26’yı hangi Mac modellerinin alacağı ortaya çıktı. İddia doğruysa macOS 15 Sequoia ile destek sunulan 4 cihazın bırakılacağını göreceğiz.

macOS 26 güncellemesi alacak Mac modelleri

MacBook Pro (2019 ve sonrası)

iMac (2020 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

Mac mini (M1 ve sonrası)

Mac Studio (tüm modeller)

MacBook Air (M1 ve sonrası)

Yukarıdaki listeye baktığımızda tıpkı geçen seneki sürümde olduğu gibi artık Apple’ın yavaş yavaş yalnızca kendi M serisi silikon çiplerine sahip cihazlara destek sunmaya başlayacağını görebiliyoruz görebiliyoruz. Listede yalnızca 2019’da çıkan MacBook Pro, Mac Pro ve 2020’deki iMac modelleri Intel’li kalmış. Gitgide bu sayı azalıyor ve seneye muhtemelen hiç Intel işlemcili Mac kalmayacak.

macOS 26 ile güncelleme desteği kesilecek Mac modelleri

MacBook Pro (2018)

iMac (2019)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2018)

MacBook Air (2020'deki Intel'li model)

Güncelleme desteği kesilecek 4 model de Intel işlemcili Mac modelleri olacak. Bu 4 cihazın hepsi macOS desteği sunulan en eski Mac modelleri arasındaydı. Zamanlarının artık geçmesinden dolayı da güncelleme desteği bırakılıyor.

macOS 26’nın ilk betasının 17 GB boyutla gelerek geçen senekinden 2 GB daha büyük olması bekleniyor. İddialara göre yeni sürüm, tıpkı yeni iOS’te olacağı gibi Apple Vision Pro’nun işletim sistemi visionOS’ten ilham alan bir tasarımla gelerek büyük değişiklikler görecek. Bu da daha yuvarlak logoları, cam benzeri arayüz gibi şeyler içeriyor. Yani macOS 26 ile görsel açıdan son yılların en büyük Mac güncellemesini görebiliriz. Her şeyi 9 Haziran akşamı öğreneceğiz.