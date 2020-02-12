Popüler bir siber güvenlik şirketi olan Malwarebytes, 2019 yılı için hazırladığı yeni bir raporu yayımladı. Hazırladığı raporda 2019 yılının kötü amaçlı yazılımlarını değerlendiren şirket, macOS işletim sisteminin Windows'a oranla daha büyük bir risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tüketicilerin hizmetine sunduğu akıllı telefonların ve bilgisayarların güvenliğiyle övünen bir şirket. Apple, ürünleri için geliştirdiği iOS ve macOS işletim sistemlerinin fazlasıyla güvenli olduğunun altını çiziyor. Ancak yapılan son araştırmalar, bilgisayar korsanlarının macOS'a büyük bir ilgi gösterdiğini ve Apple bilgisayarlarının aslında büyük bir tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

Malwarebytes, tüketicilerin en çok tercih ettiği bilgisayar güvenlik programlarından bir tanesi. Daha çok kötü amaçlı yazılımlar üzerine çalışan şirket, kullanıcılardan elde ettiği verileri de kendi tespitleriyle birleştiriyor ve yıllık bir rapor yayımlıyor. Şirketin 2019 yılı için hazırladığı rapor, macOS için geliştirilmiş olan kötü amaçlı yazılımların ve diğer tehditlerin, 2018 yılına oranla yüzde 400'den fazla arttığını ortaya koyuyor.

Malwarebytes'ın raporuna göre macOS işletim sisteminin uç başına düşen güvenlik tehdidi sayısı 11. Aynı oran Windows'ta ise 5.8. Yani macOS için geliştirilen uç başına düşen güvenlik tehdidi sayısı, Windows işletim sistemine göre 2 kat daha fazla. Bu durum, macOS kullanıcılarının ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya olduklarını açıkça gözler önüne seriyor.

Siber güvenlik şirketi, özellikle de kurumsal firmaların her geçen gün biraz daha fazla risk altında olduğunu söylüyor. 2019 yılındaki siber saldırıların taktiklerini ve hedef kitlelerini inceleyen Malwarebytes, bilgisayar korsanlarının artık, kurumları daha fazla hedef aldığını belirtiyor. Malwarebytes'ın yaptığı istatistiksel araştırmalara göre küresel çaptaki kurumsal tehditler, 2018'e oranla yüzde 13 arttı ve şu ana kadar 9.6 milyona yükseldi.

Malwarebytes, bireysel ve kurumsal tüketicilerin en çok, hack araçları ile kayıt defteri devre dışı bırakıcı tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Çünkü şirketin yaptığı araştırmalara göre bu tarz tehditlerden oluşan mağduriyetler, yüzde 42 artmış durumda. Kurumsal müşteriler için de bir tavsiyede bulunan Malwarebytes, "MimiKatz" isimli bir yazılımın kötü amaçlı olarak kullanılabildiğini ve kurumlarda bu yazılımdan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Malwarebytes CEO'su Marcin Klecynski, bilgisayar korsanlarının artık daha kalıcı tehditler ürettiğini söylüyor. Bu bağlamda siber güvenlik şirketlerine büyük bir iş düştüğünü belirten Klecynski, tüketicilerin güvenliğini korumadaki çıtayı yükseltmeleri gerektiğini ifade ediyor.