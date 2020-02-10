Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple, iOS ve iPadOS 13.4 güncellemesinin ilk halka açık betasını, halka açık beta grubuna yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte birçok yeni özellik de kullanıcılara sunuluyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, birkaç gün önce iOS ve iPadOS 13.4 güncellemesini geliştiriciler için yayınlamıştı. Şirket, şimdide güncellemenin ilk halka açık betasını halka açık beta grubuna gönderdi. Apple’ın beta test grubuna katılan kullanıcılar, iOS/iPadOS 13.4 güncellemesini kablosuz bir şekilde indirebilecekler.

Güncelleme içerikleri

(iCloud dosya paylaşımı)

iOS ve iPadOS 13.4 güncellemesi, kullanıcılara oldukça kullanışlı ve dikkate değer özellikler ve değişiklikler sunuyor. Güncelleme içeriğinde cevapla butonunu, sil butonundan ayıran yeni bir mail araç çubuğu bulunuyor. Bu özellik sayesinde e postalarınızı yanlışlıkla silmeniz daha zor hale gelecek. Yeni güncellemeyle birlikte Kestirmeler uygulamasına yeni bir 'Shazamla' kestirmesi geliyor.

Ayrıca iOS 13’te uzun süredir beklenen bir özellik de bu güncellemeyle birlikte kullanıcılarla buluşuyor: iCloud Dosya Paylaşımı desteği. iCloud Dosya Paylaşımı, iCloud Sürücüsü dosyalarının diğer insanlarla paylaşılmasını, dosyaların birçok kullanıcıya erişilebilir hale gelmesini sağlıyor.

iOS/iPadOS 13.4 ile birlikte emojilerin kullanıldığı her yerde kullanılabilen dokuz yeni Animoji/Memoji yapıştırması da kataloğa ekleniyor. Geliştiriciler tarafını da unutmayan şirket, Konum Servisleri’nde de bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, ihtiyaç duyulan uygulamaların konum servisini 'sürekli' olarak ayarlayabilecek.

Şirket, ayrıca satın alınan uygulamalar için de yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bundan sonra geliştiriciler iOS, tvOS ve macOS sistemlerinde tek bir uygulama satabilecekler. Yani bir uygulamayı satın alan kullanıcılar, bu uygulamayı diğer sistemlerine de indirebilecekler.

iPad’e özel olarak da bir özellik geliştiren Apple, Fotoğraflar uygulaması için yeni klavye kestirmelerini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sekmeler, arama, albüm oluşturma, fotoğraf silme ve düzenleme modu arasında geçiş yapabilecekler.