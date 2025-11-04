Tümü Webekno
macOS Tahoe 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte MacBook'lara Gelen Yenilikler

Apple, MacBook cihazlar için macOS Tahoe 26.1 güncellemesini resmen yayımladı. İşte gelen yeni özellikler.

macOS Tahoe 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte MacBook'lara Gelen Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yeni işletim sistemlerinin ilk büyük güncellemesini dün gece itibarıyla resmen kullanıcılar için yayımladı. iOS 26.1 başta olmak üzere diğer Apple işletim sistemlerine de önemli yenilikler geldi. MacBook cihazlara sunulan macOS Tahoe 26.1 güncellemesi de bunlardan biriydi.

Peki macOS Tahoe 26.1 güncellemesi **Macbook bilgisayarlara nasıl yenilikler getiriyor? **Yeni özellikler neler? Bu içeriğimizde macoS 26’nın ilk büyük güncellemesiyle gelen tüm yenilikleri sizler için derledik.

Liquid Glass tasarımını açıp kapama geldi

m1

Apple, 26 sürümleriyle tüm işletim sistemlerinde “Liquid Glass” isimli saydam, cam benzeri tasarımı benimsemeye başlamıştı. 26.1 güncellemesi ise kullanıcılara bu tasarımı açıp kapama imkânı sunacak. kontrastı iyileştirmek için görselleri hafifçe ayarlayan ve daha net bir görünüm sunan“Renkli” moda geçerek bunu yapaabilirsiniz. Ayarlardaki “Görünüş” kısmından yapılabiliyor.

Apple TV’nin yeniden markalanması uygulamaya yansıyor

m2

macoS 26 Tahoe güncellemesiyle birlikte Apple’ın film ve dizi platformunun yeniden markalaşma süreciyle ilgili de bir adım atıldı. Yakın zamanda uygulamanın adı Apple TV+’tan Apple TV’ye çevrilmişti. 26.1 güncellemesi, Mac modellerindeki uygulamayı ve logoyu Apple TV olarak değiştirdi ve bu dönüşümün iyice önünü açtı.

Yeni Macintosh HD simgesi ve diğer yenilikler

m3

Bunlar dışında küçük ama dikkat çeken bir değişiklik daha var. macOS Tahoe 26.1 güncellemesi, Macintosh HD simgesini değiştiriyor. Port ve deliklerin kaldırıldığını ve yukarıdaki şekli aldığını görüyoruz.

Son olarak yeni güncelleme, bazı teknik iyileştirmeler de getiriyor. Örneğin Image Playground özelliğine 3. taraf görsel üretme yapay zekâ araçlarının önünü açan değişiklikler yapıldığı belirtilmiş. Ancak Apple’dan bu konu hakkında detaylı bir açıklama yok o yüzden ayrıntıları bilmiyoruz.

macOS Tahoe 26.1 güncellemesiyle gelen öne çıkan yenilikler bu şekildeydi. Bunlara ek olarak hata düzeltmeleri de var. Çok büyük yenilikler olmadığını söyleyebiliriz ancak yine de hoşunuza gidecek bazı değişiklikler var. macOS 26.1’i ayarlar üzerinden bilgisayarınıza indirip yükleyebilirsiniz.

