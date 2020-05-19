Mafia: Definitive Edition'ın Resmi Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz hafta 2K Games'in başına gelen sızıntı olayı sonrasında Mafia I'in remake'i olacak Mafia: Definitive Edition hakkında birçok bilgi elde etmiştik. Bu olayın ardından 2K Games, yeni çıkacak olan oyunu Mafia: Definitive Edtion'ın resmi çıkış tarihini açıkladı.

Oyun dünyasında büyük bir şöhrete sahip olan Mafia serisinin yenilendiğini geçtiğimiz haftalarda sızdırılan bilgiler doğrultusunda öğrenmiştik. Serinin üç oyununu da içeren bu yenileme, paket hâlinde satışa sunulacaktı. Mafia Trilogy adı altında satılacak bu paketin ilk oyunları Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition bugün itibarıyla satışa sunuldu fakat serinin ilk oyununun remake versiyonu olacak olan Mafia: Definitive Edition hakkında geçen hafta gerçekleşen Microsoft Store sızıntısından elde edilen bilgiler dışında yeni ve resmi bir bilgiye sahip değildik.

Geçen haftaki olay sonucu elde edilen bilgiler sonrasında Mafia: Definitive Edition ilk oyunun tamamen yenilenmiş, hikâye ve karakterler kapsamında da genişletilmiş bir versiyonu olacağını öğrenmiştik. Bunun yanı sıra sızdırılan bilgilere göre oyun, 28 Ağustos tarihinde çıkacaktı. 2K Games, bugün yayınlanan fragmanla bu bilgiyi doğruladı.

Mafia: Definitive Edition'ın resmi fragmanı:

2K Games, yayınladığı fragmanla oyunun çıkış tarihini 28 Ağustos olarak açıkladı, yani sızdırılan bilgilerin doğru olduğu ortaya çıktı ancak oyunun çıkış tarihinden başka pek bir şey açıklamayan şirketin ileriki günlerde yeni bilgilerle oyuncuların karşısına çıkması bekleniyor. Sızdırılan bilgiler arasında yer alan çıkış tarihinin doğrulanmasının ardından, yer alan diğer bilgilerin de büyük oranla doğru çıkacağı düşünülmeye başlandı. Bu bağlamda 28 Ağustos tarihinde büyük ihtimalle birçok yenilik, karakter eklenmiş ve hikâyesi genişletilmiş bir Mafia oyunuyla karşılaşacağız.

Bugün çıkan Mafia II ve Mafia III: Definitive Edition oyunları için de yeni bilgiler mevcut. Mafia II'ye hâlihazırda Steam üzerinden sahip olan kullanıcılar Mafia II: Definitive Edition için ek bir ücret ödemezken Mafia III'e Steam, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında sahip olan oyuncular da Mafia III: Definitive Edition için ek bir ücret ödemeyecek.

Mafia: Trilogy'yi ön sipariş vermiş olan oyuncular ve 2K Games'te üyelik oluşturan kullanıcılar, oyun içi özel eşyalar ve ögelere sahip olacak. Mafia: Trilogy paketi içinse Türkiye adına ilginç bir satış stratejisi izleniyor. 2K Games'in resmi Mafia oyunları sayfasına girip paketi almak istediğinizde listede PlayStation, Steam ve Xbox için Türkiye'nin olmadığını görebilirsiniz. Bu da oyunların bu platformlarda Türkiye'de paket hâlinde değil de tek tek satılacağı anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse oyunu yurt dışında paket hâlinde almak isteyenler yaklaşık 365 TL'ye karşılık gelen bir ödeme yapıyorlar. Oyunları tek tek almak içinse Türk oyuncuların 3 oyun için toplamda 597 TL ödemeleri gerekiyor. Mafia: Trilogy'yi Türkiye'de satın almak içinse şu an geçerli olan tek kanalın Microsoft Store olduğunu belirtelim. Tabii bu paket içeriğinde yalnızca Mafia III, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: DLC Content Pack olduğunu da belirtelim.