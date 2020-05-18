Geçtiğimiz hafta yenilenmiş versiyonlarıyla yeniden oyuncularla buluşacak olan Mafia oyunları hakkındaki bilgilerin sızdırılmasının ardından bugün oyunların fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Oyun dünyasında oldukça ünlü olan Mafia oyunlarının geliştiricisi olan 2K Games'in bu oyunları yenileyerek tekrar oyunculara sunacağından bir süredir haberdardık. Uzun süredir yeni Mafia oyunları için ipuçları veren şirket, en son 13 Mayıs tarihinde Mafia Trilogy'nin fragmanını yayınlamıştı. Geçtiğimiz hafta da Microsoft Store üzerinden yapılan sızdırma sonucunda bu oyunlar hakkında epey bir bilgi elde etmiştik. Sızdırılan bu bilgiler arasında, Mafia: Definitive Edition'ın çıkış tarihi, oyunun remake olacağı yönündeki bilgileri ve oyun içi görüntüleri gibi detaylar vardı.

Bu gelen bilgilerin ardından bugün, PlayStation Store Avustralya üzerinden oyunların çıkış fiyatları yayınlandı. Bildiğiniz üzere yarın PlayStation 4'e çıkacak olan Mafia II: Definitive Edition'ın yanına, Mafia III: Definitive Edition da eklenmiş durumda ve bu iki oyun paket olarak veya tek tek satın alınabilecek. Orijinal olarak PlayStation 2'ye çıkan ilk Mafia oyunun tamamen yeniden yapımı olacak olan Mafia: Definitive Editon ise 28 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak.

Yeni Mafia oyunlarının fiyatı ne olacak?

PlayStation Store Avustralya listelemesine göre oyunlar paket olarak 99,95 Avustralya dolarından satışa sunulacak; bu değer, yaklaşık olarak 447 TL'ye denk geliyor. Bu fiyatlandırma biraz fazla gibi görünse de bunun, bütün oyunları kapsayacak olan Mafia Trilogy paketinin fiyatı olduğunu belirtmekte fayda var. İsteyen oyuncuların tek olarak da oyunlara sahip olabileceği belirtiliyor. Bütün detaylara yarın, oyunların resmi çıkış tarihinde ulaşacağız.

Siz, yenilenmiş olarak bizlerle buluşacak olan Mafia üçlemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce gelen bilgiler doğrultusunda sizce Mafia Trilogy bu fiyat etiketini hak edecek bir paket olabilecek mi?