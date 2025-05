Sevilen Mafia serisinin yeni oyunu Mafia: The Old Country'nin ilk oynanış fragmanı nihayet yayımlandı. İşte açıklanan çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı!

Take-Two, Mafia: The Old Country’nin şimdiye kadarki en kapsamlı oynanış fragmanını yayımladı. Böylece şirket Enzo’nun mafya dünyasındaki tehlikeli yolculuğunu ilk kez paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda daha önce sızdırılan çıkış tarihini de resmen doğrulamış oldu.

Her ne kadar tüm gözler hâlâ GTA 6'ya çevrilmiş olsa da, Take-Two’nun bu yıl için planladığı dikkat çekici projeler arasında Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country ön planda. Fragman, kısa olmasına rağmen oyuna dair birçok oynanış sekansını içeriyor.

Mafia: The Old Country oynanış fragmanı

Yayımlanan yeni fragmanla birlikte ana karakterimiz Enzo'nun evrendeki konumunu, oyunun aksiyon sisteminin nasıl olduğunu ve etkileyici grafik motorunu görme şansı yakalıyoruz.

Ayrıca merakla beklenen oyunun çıkış tarihi de 8 Ağustos 2025 olarak doğrulanmış oldu. Take-Two ayrıca an itibarıyla oyunu tüm platformlarda ön siparişe açtı. Ön sipariş fiyatlarına da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mafia: The Old Country Türkiye fiyatı

Steam 49.99$ PlayStation Store 1.909 TL Xbox Store 1.949 TL

Peki sizin Mafia: The Old Country'den beklentileriniz neler? Fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.