İlk oyunu tam 22 yıl önce piyasaya sürülen Mafia Serisi, oyun severlerin gözünde efsaneleşmiş yapımlardan biri. Gelin şimdi Mafia Serisi’nin kendine hayran bırakan o atmosferini yeniden hatırlayalım…

Mafya teması, yıllardır hem sinemanın hem de oyunların vazgeçilmezlerinden biri. Bunu temayı en başarılı işleyen oyunlardan biri de şüphesiz Mafia Serisi.

Gelin şimdi 2002’de piyasaya sürülen Mafia Serisi hakkında bazılarını yeni öğreneceğimiz bilgilere göz atalım ve Lost Heaven'a doğru bir yolculuğa çıkalım.

Amacı GTA’ya rakip olmaktan çok oyunculara bir alternatif sunmaktı.

Mafia’nın piyasa sürüldüğü 2000’li yıllarda en büyük rakibi GTA Serisi’ydi ve oyun sürekli onunla karşılaştırılıyordu. Oyunun yapımcısı 2K Czech, GTA’ya doğrudan rakip olmaktan ziyade Mafia’yı geliştirerek aslında oyunculara daha sinematik ve hikâye odaklı bir deneyim sunmayı planlamıştı.

Aslında bizleri bambaşka bir oyun bekliyormuş... (İyi ki olmamış)

İlk Mafia oyunu 'Mafia: The City of Lost Heaven’in' geliştirme aşamasına 1998’de başlandı ve bu süreç tam 4 yıl sürdü. Mafia, başlangıçta "CarChase 1930" adlı bir yarış oyunu olarak planlanmıştı ancak 2K Czech sonrasında bu oyuna bir hikâye eklemeye karar verdi ve ilk oyun bu şekilde doğdu.

İlk oyunun gelişim aşamasında yaşanan en büyük problem…

Yine ilk oyunun geliştirme aşamasında yapımcı ekibin yaşadığı en büyük problem 1930'ların atmosferini oyunda da yansıtmaya çalışmak olmuş. Döneme uygun kıyafetler, otomobiller ve hatta sokak tabelaları için uzun süren bir araştırma yapılmış. Oyunu bu kadar efsane yapan detaylardan birinin de o atmosferi olduğu düşünülünce bu pek şaşırmadığımız bir durum aslında…

Mafia III seslendirme konusunda arşa ulaşmış…

Hangar 13 tarafından geliştirilen ve 2016’da piyasaya sürülen Mafia III’te oyundaki karakterler için toplamda 65.000 satır diyalog kaydedilmiş.

Araba sesleri ilginç bir şekilde kaydedilmiş.

2K Czech, Mafia 2’yi geliştirirken lisans sorunları yaşamamak için 1940'ların arabalarına çok benzeyen tasarımlar oluşturmuş. Ancak bu arabaların motor seslerini kaydetmek ekip için çok zorlayıcı olmuş. Bu nedenle yapımcı ekip, otomobil müzelerini ve koleksiyon sergilerini sık sık ziyaret etmişler.

Peki siz Mafia'yı hiç oynadınız mı, oynadıysanız bu seri hakkında unutamadıklarınız neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Vice City sokaklarını da tekrar hatırlamak için:

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