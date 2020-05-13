Mafia Trilogy'nin Fragmanı Yayınlandı (Video)

Efsane oyun serilerinden biri olan Mafia serisi sessizliğini bozdu. Mafia Trilogy adındaki üçlemenin fragmanı yayınlandı. Henüz çok fazla bilgi ortaya çıkmamış olsa da 19 Mayıs'ta detayların gelmesi bekleniyor.

Bazı oyunlar insanları derinden etkilemeyi başarabiliyor. Geçmişte yayınlanmış oyunlar uzun süre oynanmasa bile iz bıraktığı kişide ayrı bir yer edinebiliyor. Sizler de iz bırakan oyun serilerinden biri olan Mafia serisini oynamışsanız iyi bir haberimiz var. Efsaneleşmiş serilerden biri hâline gelen Mafia serisi, Mafia Trilogy üçlemesiyle oyun sektörüne yeniden dönmeye hazırlanıyor.

İlk oyunu 2003 yılında Mafia: City Of Lost Heaven adında yayınlanan serinin ikinci oyununu bekleyenler, uzun süre beklemek zorunda kalmıştı. İlk oyundan yaklaşık 7 sene sonra Mafia 2 yayınlandı ve oyun büyük övgüler aldı. Serinin iki oyunu arasında bu kadar zaman farkı olmasının nedenlerinden birinin de yayıncı değişikliği olduğu düşünülüyor.

Mafia Trilogy hangi platformlara geliyor?

Serinin yapımcılığını 2000’den 2004 yılına kadar Gathering of Developer yaparken 2005 yılında bu şirket yerini 2K Games’e bıraktı. Haberimizin başında bahsettiğimiz serinin oyunlarından derlenmiş üçleme olan Mafia Trilogy de 2K Games tarafından yapılıyor. 2K Games'e birçok kişi NBA 2K oyunlarından aşina diyebiliriz. Bu tarz oyunlarıyla gündeme gelmeyi başaran 2K Games, Mafia 3 oyununda da başarılı bir iş çıkarmıştı.

Aslında 2K Games, bir süredir Mafia ile alakalı sinyaller verse de henüz resmileşmiş bir bilgi bulunmuyordu ancak bugün Mafia hayranlarını sevindirecek haber geldi. Üç oyunun derlendiği Mafia Trilogy'nin fragmanı yayınlandı. Fragmanın üçleme hakkında çok fazla detay içerdiği söylenemez ancak oyunun hangi platformlarda çıkacağı açıkça belirtilmiş.

Bilgisayar üzerinden Steam ve Epic Games Store aracılığıyla yayınlanacak üçleme; PlayStation 4, Xbox One ve Stadia'da da yerini alacak. Şu an için belirtilen platformlar bu şekilde olsa da ilerleyen tarihlerde yeni platformlar da eklenebilir. Üçleme hakkında daha detaylı bilginin 19 Mayıs tarihinde açığa çıkması bekleniyor.

İşte Mafia Trilogy'nin fragmanı: