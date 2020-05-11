Mafia'nın Twitter Hesabı, Yeni Bir Gönderi Daha Paylaştı

2 yılın ardından sessizliğini geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla bozan Mafia'nın sosyal medya hesabı, yeni bir gönderi daha paylaştı. Paylaşılan bu gönderi, birçok kişinin aklına "Yeni bir Mafia oyunu mu geliyor?" sorusunu getirdi.

Döneminin efsane oyun serilerinden olan Mafia serisinin resmi Twitter hesabı, yaklaşık 2 yıldır adeta sessizliğe gömülmüştü. 2 yıldır tek bir paylaşımın bile yapılmadığı hesap yüzünden oyuncular, tam yeni bir Mafia oyunundan ümidi kesmişti ki bu sessizlik geçtiğimiz günlerde bozuldu.

Mafia II’nin remastered versiyonunun yayına hazırlandığı iddialarının gündemde olduğu bu günlerde gelen paylaşımsa pek çok Mafia hayranını heyecanlandırmaya yetti. Öte yandan bazı kişiler, oyunun sosyal medya hesabından yapılan ve 'aile' anlamına gelen “Family" paylaşımının Anneler Günü’ne özel olduğunu, bu yüzden heyecanlanacak bir şey olmadığını öne sürüyordu.

Mafia’nın resmi Twitter hesabından bir başka paylaşım daha:

Oyunun resmi sosyal medya hesabından bugün bir yeni paylaşım daha yapıldı. “Power” yani 'güç' yazılı bu paylaşımdan pek bir şey anlamasak da arka planda başka şeyler olduğunu şu anda daha açık bir şekilde kavrayabiliyoruz. Bir başka deyişle ufukta yeni bir Mafia oyunu görünüyor diyebiliriz.

Bu oyunun seriye ait yeni bir oyun olarak mı yoksa son dönemlerde oyun sektöründe popüler olan ‘remastered’ şeklinde mi piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor fakat 2020 yılının orijinal Mafia II oyununun ilk çıkışının 10. yıl dönümü olduğu düşünüldüğünde bu yılın remastered ya da remake bir yapım için oldukça uygun olduğu görülebiliyor.

Mafia II, remastered versiyon için en uygun halka olarak görülüyor:

Geçtiğimiz nisan ayının başlarında Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi, Mafia II: Definitive Edition’ı listelemişti. Ayrıca orijinal yapımın oyun otoritelerinden aldığı puanlar ve kullanıcı geri dönüşleri de göz önüne alındığında Mafia II’nin remastered için en uygun halka olduğu söylenebilir.

Mafia’nın resmi Twitter hesabından yapılan bu tek kelimelik gizemli paylaşımların şimdilik ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu noktada şirketin paylaşımlarına ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendiriyor olacağız.