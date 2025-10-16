Tümü Webekno
MagicOS 10 (Android 16) Güncellemesi Alacak HONOR Telefonlar

HONOR, yapay zekâ odaklı yeni işletim sistemi güncellemesi MagicOS 10'u duyurdu. Peki Android 16 tabanlı bu sürüm, hangi HONOR telefonlara gelecek.

MagicOS 10 (Android 16) Güncellemesi Alacak HONOR Telefonlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HONOR, kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği duyuruları bugün resmen gerçekleştirdi. Yeni amiral gemisi telefonları Magic8 ve Magic8 Pro’yu duyurmanın yanı sıra Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemi de tanıtıldı. Güncelleme, cihazları âdeta bir yapay zekâ asistanına dönüştürüyordu.

Tabii ki HONOR markalı telefon sahipleri, güncellemenin duyurulmasının ardından hangi telefonlara destek sunulacağını ve ne zaman güncellemenin geleceğini merak etmeye başladılar.

HONOR MagicOS 10 ne zaman kullanıma sunulacak?

hon1

Yeni güncelleme, Ekim 2025 itibarıyla şirketin telefonları için kullanıma sunulmaya başlayacak. Ancak ilk başta Çin için gelecek. Ekim 2025’ten 2026’nın ilk çeyreğine kadar Çin’deki dağıtımı devam edecek. Bunun sonrasında ise global olarak geleceği belirtilmiş ancak tam tarih verilmemiş. Bu yüzden 2026 başında dünya çapında geleceğini tahmin edebiliriz.

Hangi HONOR telefonlar MagicOS 10 güncellemesi alacak?

magic4

  • Magic8
  • Magic8 Pro
  • Magic V5
  • Magic6 Supreme Edition
  • Magic7 RSR
  • Magic6 Pro
  • Magic7 Pro
  • Magic 6
  • Magic7
  • 400 Pro
  • GT Pro
  • Magic6 RSR
  • Magic V3
  • Magic5 Pro
  • Magic Vs3
  • Magic5 Supreme Edition
  • GT2
  • Magic V2 RSR
  • Magic V2 Supreme Edition
  • Magic V2
  • Magic V Flip2
  • 100 Pro
  • 100
  • Magic VS2
  • 90 GT
  • Magic Vs Supreme Edition
  • Power
  • Magic Vs
  • X70
  • 300 Ultra
  • 300 Pro
  • 300
  • X60 GT
  • GT
Android

