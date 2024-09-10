1970’lerin hukuk dünyasında tarihe geçen olaylardan biri, savunma avukatının mahkeme sırasında kendini vurarak hayatını kaybetmesi oldu. Peki bu tam olarak nasıl olmuştu?

Avukat Vallandigham, müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkeme salonunda bir canlandırma yapmaya karar verdi.

Canlandırma sırasında kendini vurdu ve kısa süre içinde hayatını kaybetti. Vaka çok trajik olsa da sebep olduğu sonuçlar gerçekten inanılmazdı…

Avukatın savunduğu dava, bir bar kavgasında yaşanan ölüm hakkındaydı.

Clement Vallandigham’ın müvekkili Thomas McGehan, 1970 senesinde, ABD’nin Michigan eyaletinde Tom Myers isimli birini öldürmekle suçlanıyordu. Avukat, Myers’ın kendini yanlışlıkla vurduğunu iddia ediyordu ve amacı da bunu ispatlayarak müvekkilinin masum olduğunu göstermekti.

İddiasını ispatlamak için mahkeme salonunda kurbanın hareketlerini yeniden canlandırmaya karar verdi ve bunun için yanında bir tabanca götürdü. Her şey, bu noktadan sonra oldu…

Olayı görsel olarak canlandırmaya çalışırken kendini vurdu.

Avukat Clement Vallandigham; ya tabancanın içinin dolu olduğunu bilmiyordu ya da tetiği yanlışlıkla çekmişti. Sonuç ise vahimdi… Diz çöküp silahı vücuduna doğrulttuğunda kendini karnından vurmuştu. Bu trajik olayın sonucunda avukat ağır yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı fakat kısa sürede öldü.

Müvekkilinin suçsuzluğu kanıtlandı!

Avukat Vallandigham, çok trajik bir şekilde hayatını kaybetse de amacına ulaştı ve müvekkili Thomas McGehan’ın suçsuzluğu kanıtlanarak beraat etti.

Yaptığı etkileyici savunma hayatıyla sonuçlandı ancak müvekkilini kurarak hukuk dünyasındaki inanılmaz vakalardan biri olarak tarihe geçti ve hâlâ “kendini vuran avukat” olarak hatırlanmaya devam ediyor…

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