Mahkemelerde peruk takma geleneğinin kökenini ve günümüzde neden hâlâ devam ettiğini merak ediyor musunuz? Eğer öyleyse sizi aşağıya alalım!

Suç davalarının dramatik bir cazibesi vardır. Amerika'da insanlar ünlü davaları izlemek için mahkeme salonlarında sıraya girerler.

Ancak İngiltere'de, mahkeme salonlarının ikonik beyaz perukları olmadan bu süreç düşünülemez. Peki, İngiliz avukatlar ve hâkimler neden hâlâ peruk takıyor?

Her şey bir formalite ve ciddiyet sembolü.

İngiltere'deki avukatlar ve hâkimler, mahkemede giydikleri perukların bir formalite ve ciddiyet hissi getirdiğine inanıyorlar. Washington D.C.'de avukat olan Kevin Newton, "Peruklar, hukuk ve ona tabi olanlar arasında görsel bir ayrım yaratmak için bir üniformanın parçası olarak kullanılıyor." diyor.

Newton, perukların anonimlik sembolü olarak giyildiğini belirtiyor. Avukatların giydiği cüppeler gibi peruklar da mahkemede tarafsızlık ve adaletin simgesi olarak kabul ediliyor. Eğer bir avukat peruk takmazsa mahkemeye saygısızlık olarak algılanıyor.

Peruklar, genellikle at kılından el yapımı olarak üretiliyor ve oldukça pahalı.

Peruklar ilk kez 1685'te mahkemelerde kullanılmaya başlandı. 17. yüzyılda sadece elit kesim, at kılından yapılmış pudralı peruklar takardı. Saç dökülmesini ve bit problemini örtmek için de peruklar kullanılıyordu.

Fransız Kralı XIV. Louis, erken saç dökülmesini gizlemek için peruk takarak bu modayı başlattı ve kuzeni İngiltere Kralı II. Charles da bu trendi takip etti. Zamanla perukların modası geçti.

Ancak İngiltere'deki mahkemeler, bu geleneği yüzlerce yıl boyunca sürdürdü. 2007'de yapılan yeni kıyafet kurallarıyla, peruklar artık aile veya sivil mahkemelerde zorunlu değil fakat cezai davalarda hâlâ kullanılmaya devam ediyorlar.

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